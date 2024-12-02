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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

02/12/2024

由認識到搭上SP，真是一時衝動？有意識的心動和行動，成為了出軌的誤區

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　「有強姦，無焗賭」；有意識，沒強逼，套用這句俗語於男女關係，也頗合用。

 

　　「你上網撩女嗰陣，有無諗過我感受？你同其他女人上床嘅時候，有無諗過後果？有無諗過自己做緊乜嘢？」她的眼淚伴隨心中憤怒一齊湧出。

 

　　「我知我唔啱，係我唔好，係我錯，一時衝動做咗啲傷害你嘅嘢。」他明白自己「衰咗」，於是抱著「錯要認、打要企定」的心態面對太太。

 

　　男人偷食，很多人認為是「衰鹹濕」及「衰衝動」，他也同樣解說自己的出軌是「一時衝動」。但他由開始接觸女生繼而發展成SP，由上線到上床，由認識到交談、由交談到邀約、由邀約到見面、由見面到上床、由一次到多次，是一個有時序的漸進過程而非刹那間的事。即使有衝動，也是積累了很多次的「一時」，有點像那句帶著因果味道的說話：五百次的回眸，才換來一次擦肩。

 

　　「你所講嘅一時衝動，其實是指乜嘢？」那天我在輔導室問他。

 

　　面對我這個silly question，他神情有點困惑，覺得膚淺之餘卻又要深思一下。有時。出於自己口中的理所當然，內心不一定明己所言。

 

　　「我諗……可能係無諗過件事嘅後果。」他說。

 

　　「無諗過後果，咁當時嘅你諗緊乜嘢，或者你由認識到同SP上床，諗過啲乜嘢？」我相信人的腦袋不停滾動，不會空白停頓。行為由思緒帶動，想了甚麼或想過甚麼，會成為行動指向。

 

　　他發現當時的自己，腦裏原來有很多蠢蠢欲動的想法：佢好似幾like我、無抗拒我，約出嚟見會點呢？對方個樣同身材得唔得呢？除咗見面，會唔會有下一步？如果對方願意，都幾刺激喎……起先是無聊傾談，繼而開始試探，最後用嘴將動了的心和幻想實現出來。既浪漫又能滿足個人慾望的內心期待，原來可以輕而易取的突然降臨，感覺自己是個幸運的人。

 

　　一步一腳印，可以令幻想成為可能，所以即使「後果」的想法曾經浮現，也會讓幻想與興奮瞬間將「後果」邊緣化，甚或抹掉。

 

　　將心動和行動簡單說是衝動，可能會成為理解出軌的一個誤區。

 

　　出軌是一時衝動？抑或，忠誠是一個選擇？

 

 

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