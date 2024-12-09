人到中年擔心性能力下降？透過性服務測試性功能，能夠心安理得嗎？

家庭治療大師Virgina Satir曾經說：「問題本身不是問題，如何應對才是問題。（Problem is not the problem, coping is the problem.）」應對，包括面對問題時的想法、態度及解決方法。

「近幾個月，我同老婆做愛嗰陣，唔係好得，要耐啲時間下面先硬，試過有一次完全硬唔到。」他覺得自己的性表現不如預期，擔心性能力下降。

人到中年，性慾不如年青時期，本屬自然事，但男人有時就是這樣敏感，稍稍見到下半身不聽指令，上半心就出現恐慌。

「我想睇下自己係咪真係唔得，係未差咗，所以我去咗搵邪骨。」他急忙補充說：「我有提自己唔好召妓，唔好真係出軌。」

沒有插入式的陰道性交就不是出軌？在嫖妓與邪骨兩者之間取其輕就是減低傷害？

「用邪骨測試自己性能力，結果點樣？」我問。

「完全無問題，好快有反應，好快硬到，由頭到尾都ok，維持到。」為了確認性能力的穩定性，他共光顧了三次。

「確認到自己性能力，對你同太太嘅性生活有乜嘢影響？」我問。

「同太太都做到，不過覺得無咁興奮。」他以邪骨服務的性體驗及性技巧量度婚姻性生活的快感和刺激感，當然覺得後者不是味兒。

跟太太做愛時，他腦海裏曾出現邪骨服務的畫面。他更不諱言，想再去光顧的意欲愈來愈大。

「你原本係擔心性能力轉差，唔想婚姻性生活嘅滿意度下降，而家仲係未咁諗？」我希望他弄清自己的起點在那裏，現在想往那裏去。

「如果你繼續用邪骨呢種性行為去滿足性慾，對你同太太嘅性關係同感情關係會有乜嘢影響？」我希望他明白個人性慾和性行為與兩個人的性關係，是相似卻不相同的事情。

他靜了下來，思索了一會後問：「我應該點做？」

「喺邊度唔見咗嘢，就要去返唔見咗嘢嘅地方搵。」我說了這句在電影中聽過的對白。

和諧婚姻，不是沒有問題，而是雙方願意一起解決問題。用不恰當方法應對，以婚外途徑解決婚內問題，有如電油救火，波及範圍只會更大。