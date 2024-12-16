節日夫妻：大時大節才被記起！儀式般的聖誕和結婚周年紀念，冷淡反應源於孤寂？

婚姻是一本很難讀懂的書，難處在於即使夫妻二人同在一段關係中，感覺既有不同，體會各有分別，理解會有落差。

「今年聖誕節，你想去邊度旅行？」每年聖誕，他都會安排和太太去旅行，今年也不例外。

「是但。」她答道。

「不如去東京啦。」他繼續說：「近近地，玩完你自己飛返香港，我直接去首爾，有啲工作要跟。」

「是但。」同樣是一個沒有尾音像是敷衍的回應。

每年聖誕及結婚周年紀念，他都會和太太去旅行，結婚十多年，除了疫情那幾年，從沒間斷。一年兩次旅行慶祝之外，每年她的生日，他都會準備鮮花、禮物、晚餐，不會吝嗇。他形容自己「心中有她」，所以不會忘記那些重要節日。

「你唔想去咩？」他安排聖誕節目，她卻沒有喜悅，像熱情遇著冷水，不是味兒。

「唔係，不過……」她停了一會說：「我唔想淨係喺節日嘅時候，我哋先似夫妻。」

「多嘢做嘛，聖誕咪抽時間陪你囉。」他似乎沒留意到太太的心境，繼續強調自己有付出。

有一次她在輔導室內對他說：「陪我？上次旅行，你一坐低，唔係望手機就係睇iPad，話放假，又係掛住做嘢！我想要嘅，唔係剩係聖誕你先會陪我，其他時間就你有你，我有我。」她自嘲自己像聖誕老人，到節日才被記起。

「星期日我叫你一齊行街，你又話熱、又話人多，你記唔記得我哋上次一齊行街係幾時？」

「你記唔記得上次我哋食飯而你無睇手機係幾時？」

「好多時我想一齊上床瞓，但你話多嘢做。你記唔記得我哋上次有Sex係幾時？」

一連幾個問題，他被她問到有點措手不及。

有個名詞叫「周末夫妻」，意謂一些夫妻因為工作、居住或其他原因，平日分開居住，周末才會相聚。她覺得自己情況更糟，要到節日才有幾天走在一起。聖誕旅行，她形容為「很矛盾」；慶祝，像是提醒她的孤寂。

起初，他覺得自己積極安排聖誕旅行，太太的反應是一盆冷水，直到這一刻，他才意識到，感到冰冷的是他身旁那一個。