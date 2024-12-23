連串節日，同時要兼顧太太和情人？節慶忙碌勞累，也許只是慾望使然

「一年之中，我最唔鍾意12月，冬至、聖誕，跟住新年，連續幾個節日要安排慶祝，都幾煩。」當其他人準備開心慶祝，他形容自己身心忙碌。

節日慶祝，目的是感受和分享愉快，開心放鬆與家人及親友連繫，但他覺得是一種勞累。

與身邊最重要的人共度節日，理應開心，他卻覺得分身不暇，因為他身邊同時有兩個重要女人，都期望他在特別節日有安排、有表示。如果陪伴意味重視，他需要付出雙倍時間分別向兩個女人表達重視；更困難的是，他不能讓太太知道他暗地裏會分配時間給另一個女人。

「冬至、聖誕及新年的正日，我會留給太太，每年聖誕，我都會預備禮物給她。」他知道如果節日時間他不在，可能會令太太產生懷疑，所以表面功夫他全部做足。

「另外嘅嗰一個，會唔會對你都有要求？」我問他。

「點會無吖！所以喺正日嘅前或後，我都會抽時間陪返佢。」他給太太贈送禮物，也立即會給情人預備另一份禮物。跟太太去完一次旅行後，他會刻意抽多點時間陪另一個她，作為「額外補償」。

曾經有朋友對他說：「你咁樣做，同時要兼顧兩個女人，自己都好攰、好辛苦！」

「無辦法啦，我唔想佢哋任何一個覺得我唔重視佢。」他形容自己有點人在江湖，身不由己。

「而家呢種情況，未來你想繼續咁樣落去？」我問他。

「我唔想佢哋任何一個受傷。」他可能意識到我想他思考一下取捨的問題，於是指取捨會令其中一方受傷。

「你而家嘅情況，會唔會都一樣令人受傷？除咗傷害兩個人，同時令自己好勞累。」我對他說。

他是不想任可一方受傷，抑或是想兩者兼得？他是不知道如何選擇，還是根本不想選擇，甚至是已經做了選擇？當然，他選擇的不是任何一方，而是他自己想要的滿足。

令人忙碌勞累，可能是生活壓力使然，也可以是個人慾望所至。