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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

20/01/2025

婚姻中的最大傷害：不是伴侶離開失去感情，而是在感情中失去自我

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　婚姻，會給人幸福滿足，又可以帶來極大傷害。所以有人說：婚姻，是在愛與痛的邊緣上行走。

 

　　單望輪廓、身型及衣著，會覺得她是一個Decent及有吸引力的女士，但細看神情容貌，即使她臉上添了淡妝、畫了眼線，完全遮蓋不了她一臉憔悴倦容。

 

　　「唔好意思，我雙眼有啲腫、有啲唔舒服，可能係呢排瞓唔到。」她一直以為自己擁有一段幸福婚姻的想法，三個月前因為發現丈丈有婚外情而被打破。一下子像由天堂被摔到地獄，她完全被內心的驚與痛所呑噬。

 

　　一個閨蜜為她感到不忿：「咁都做得出，正渣男！」

 

　　「唔知係咪我有乜嘢做得唔夠好，所以佢去搵另一個？」她以質疑是自己不夠好去回應閨蜜。

 

　　「明明係佢衰、係佢錯，你點解要掉轉頭話你自己唔啱？」無止境的嘈吵當然無助解決問題，但閨蜜覺得也不至於要息事寧人到反向指責自己。

 

　　在憂傷、質疑及要求「自己改善」的情況下，她過了兩個月。上月的一個晚上，丈夫對她說：「我已經無同個女人見面同聯絡，希望過去咗嘅嘢唔好再提，我哋可以變返以前咁樣。」

 

　　「佢斷咗出軌，我第一個反應係開心，但跟住就有好多混亂嘅想法同感覺。我嘅傷心同驚，到而家唔單止無停過，而且仲多咗嬲佢。」此刻她在輔導室內問：「件事過咗去，我係未唔應該嬲佢？同埋，嬲對大家想改善關係無乜幫助，係咪？」

 

　　三個月前發現丈夫出軌找另一個，她認為是自己不好；三個月後，被背叛的情緒仍未平復乃人之常情，她也認為是自己不好。

 

　　「受傷時覺得驚同痛，以及會憤怒，係人嘅正常反應。尊重自己真實嘅感覺，無論係已婚或未婚，都好重要。婚外情其中一個最大傷害係隱瞞同欺騙，希望你可以對自己坦誠。」聽到我的話，她開始飲泣，繼而大哭。望著她，我體會甚麼是抑壓扭曲？明白甚麼是坦誠痛哭？

 

　　「我跟住應該點做？」哭過之後她問我。

 

　　「先學識對自己好，尊重自己，喺生活裏面做一啲令自己開心舒暢同放鬆嘅事。」過去，她會恆常去做Facial、打網球、約朋友吃飯、做瑜伽，我希望她可以重拾這些生活味道，善待自己。

 

　　別人對你不體胋，你更加要錫自己。體諒別人，適可而止；善待自己，全力以赴。

 

 

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