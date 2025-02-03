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03/02/2025

新春情趣：性愛禁忌要小心？性算在握，才是新年好開始

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　做愛，被形容是伴侶間最親密的事。適逢新春有長假期，伴侶很多時會把握機會，多點享受性愛歡愉。但根據傳統習俗，過年原來不是做愛的好日子。

 

　　前幾天，我跟一位朋友談及新春一些關於做愛的禁忌：據說，古時除夕要守歲，忙於一家團年，翌日年初一又不能睡得太晚，忙碌疲倦，所以不適合做愛。初一則是月虧陰虛之時，做愛會引至陰陽失調，不利身體。年初二是回娘家之日，由於古代交通不便，要走很多路，如果還要做愛，只會累上加累。初三「赤口」，容易與人口角，一旦在床上配合不順而發生爭執，就會影響夫妻感情。

 

　　「新正頭」那幾天，不是做愛吉日。

 

　　「我平時成日出Trip，過年先有長啲假期喺香港，剩係呢段時間我同老婆先有多啲時間一齊，跟啲習俗咁做，先至影響夫妻感情喎。現代人咁忙，反而應該爭取時間培養夫妻關係。」友人聽到那些新春習俗後笑說：「一對夫婦如果要指定日子先至親熱，佢哋點會有好日子！」

 

　　「咁你覺得Good Sex應該係點？」我不自覺地職業病上身。

 

　　「要睇雙方有無Mood，嗰一刻大家想唔想？一定唔可以夾硬嚟，如果唔係，做咗都會覺得無隱。開講有話，勉強無幸福。」他繼續說：「如果兩個人都想有、又Enjoy、又覺得滿足，就係Good Sex，唔應該畀咁多外在嘅嘢束縛。」

 

　　「你講嘅同啲習俗有啲相似，都係講緊關於時、地、人各種狀態同考慮？」我話還沒說完他就回答：「有唔同，傳統習俗係一啲Generalized式嘅表達，而我講嘅係針對每一對夫婦嘅關係同特質，係Specialized啲嘅講法。」

 

　　「睇嚟，Good Sex 除咗要肯愛肯做，仲要攞脫一啲不恰當束縛，按自己嘅需要同情況，敢愛敢做。」我嘗試明白他的看法。他以笑著點頭回應我的話。

 

　　他的分享令我更加相信智慧在民間，每個人都是自己婚姻關係的專家，因為沒有人比自己更明白「我和伴侶」的關係」。
乙巳年之始，祝願各位有情人成為自己的感情專家，愛得甜甜、幸福滿滿、性算在握、情色兼收。

 

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