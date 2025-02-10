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性治療師手記
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10/02/2025

被揭發出軌後企圖將事情淡化？學不懂處理感情傷口，反會被對方質疑認錯態度

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　人有時企圖將問題淡化，反會令問題嚴重化，處理感情傷口是其中一例。

 

　　「我已經應承咗唔會再做，係咪應該將過咗去嘅事放低放眼將來，而唔係經常攞出嚟講。你咁樣好似喺到鑽牛角尖，搞到自己都好辛苦。」他強調做人要「向前望」，說服太太盡快將他出軌的事情放下。

 

　　他並不明白，太太的痛苦，不是因為「攞出嚟講」，而是難以接受和消化被最親密、最信任的人背叛。

 

　　「相比我有一啲喺生意上嘅朋友，我嘅情況已經唔算嚴重。佢哋有啲除咗有固定嘅小三同小四，仲會成日去叫雞。」他形容自己出Trip時曾經光顧過兩次性服務，在數字與密度上，出軌行為已算克制。

 

　　「咁即係話你已經好好，係我喺度小題大做，無理取鬧，錯嘅係我唔係你！」太太情緒突然颷升，聲量倍增。

 

　　他的朋友出軌情況真的可能比他嚴重，但聽在太太耳中，這話難聽過粗口，有如對著一個被強姦的女生說：「你嘅情況唔算嚴重，只係畀人強姦算係好彩，有啲女仔畀人輪姦，慘過你好多。」

 

　　「我無話你錯，係我唔啱。係囉，可能男、女真係有分別，男人天生比較好色。」他希望「補飛」，於是承認有錯，解說錯是因為男人天生有「好色」基因。

 

　　我留意太太用更凌厲有火的眼神「啤」著他，為免另一輪沒有建設性的角力出現，我快一步說：「無錯，相對女性嚟講，男人嘅性慾係較容易被牽動，但性慾係天生，忠誠係選擇。如果天生因素無法改變，個人價值觀、對感情嘅態度，以及作出乜嘢行為選擇，先係我哋應該諗、應該傾嘅重點。」

 

　　「咁我可以點做？」在對話過程中，他一直以防衛答辯姿態面對太太，這是他第一次提出問題。

 

　　「有時企圖淡化事情，會令受傷者覺得你喺度迴避而唔係正視問題，怎至懷疑你根本唔明白到底做咗乜嘢傷害，會令受傷者更加唔敢同無信心同你行落去。」我繼續說：「催逼一個受傷嘅人加快腳步走，佢放棄走落去啲機會可能會更大。唔係佢唔想，係佢做唔到。」

 

　　口中含著一件又硬又韌的食物，必須經過一段時間咀嚼，方能吞嚥和消化，感情受傷也是一樣。

 

 

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