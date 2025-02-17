好感與愛情之間的界線：和男同事「曖昧」，是出軌的先兆？

曖昧，除了吸引，還會令人上癮。

「我對公司裏面一個男同事有一種好特別嘅感覺，我……」她有點不好意思的說：「好似鍾意咗佢。」

「我有叫自己唔好再諗佢，但愈叫自己咁做，愈做唔到。」她知道自己是有夫之婦，應該努力克制對其他異性放出感情，但感覺心不由己，壓制不住。

「佢好健談幽默，畀人一種好輕鬆舒服嘅感覺，同佢傾偈，可以沖淡返工嘅枯燥感覺。」除了上班時候嘅傾談，她和他試過有幾次私下相約晚飯。

「你丈夫知唔知你有一個咁有好感嘅男同事？」我問他。

「當然無講佢知啦！」她回答的重點在於「當然」兩個字，因為她清楚自己對另一個男人的曖昧感覺，不能讓丈夫知道。她內心也明白，情況繼續發展，離出軌的日子也不遠。

「其實我同丈夫嘅感情唔錯，佢都幾錫我，又有責任感。」她承認近來心裏多了內疚，因為對著丈夫時會想起那男同事。明知不應該這樣，卻又控制不來，因為男同事給她的新鮮和雀躍，是跟丈夫一起時沒有的感覺。

當每一天都跟一個異性聊天說笑，就算不是情侶，也會漸漸出現一種像是上癮般的依賴、習慣了他的存在。直到有一天會覺得他不僅是某個人，而是一種像已連結而又難以戒掉的感覺，像極了愛情，回味跟他相處，期待他的出現，

「嗰個男同事剩係對住你先會咁健談同熱情？」我問他。

「咁又唔係，佢同其他人關係都好好，同事都覺得佢好Nice，都鍾意佢。」那個跟她聊得來的男同事，原來跟任何人都聊得來。一個廚師懂得煮餸，即使換了廚房，他仍是會煮餸。廚藝，不是因為廚房，而是因為本質和技能。

曖昧，令人沉醉，有時不過是習慣，有時是新鮮感、有時是被崇拜、有時是被喜歡、有時是刺激……，像是愛情的感覺、令人上頭，令人上癮。

「我可以點做？」她問。

「先要攪清楚你係愛上個男同事，定係男同事畀咗一種似係愛情嘅感覺你。」我對她說。