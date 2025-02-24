Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

24/02/2025

有比較有傷害？難忘出軌的性經驗，是重建婚姻性生活的最大障礙

#性治療師 #情感關係 #愛情 #兩性關係 #性生活 #性治療 #出軌 #婚姻 #Sex Tips #Love Philosophy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　婚外有情，註定不寧。出軌行為即使完結，內心動盪漣漪往往久久不能平復。

 

　　「同老公做愛嘅時候，我好似好難投入，我諗佢都察覺到，不過佢只係唔出聲，唔想大家難受。有無方法可以改善返我哋嘅性生活？可以點做？」跟丈夫做愛的時候，她說腦海裏會浮起另一個男人的影像，是她出軌時的那個他。

 

　　她指以前跟丈夫的性生活即使有點平淡感覺但尚算可以，但自從遇上他，覺得他的性技巧很純熟，由前奏的性慾牽動到不同做愛姿勢，令她添了很多對性快感的體會。及後終止了出軌關係重建婚姻，她開始覺得跟丈夫的性生活不太如意，跟丈夫做愛時會想起他。這種不由自主的想法，加重了她的內疚：出軌已經是錯；說重建關係卻仍想著另一個男人，是錯上加錯。

 

　　是他丈夫的性技巧被比下去？莫非吃過鮑參翅肚，就再難接受家常便飯？難道真的「有比較就有傷害」？

 

　　「係乜嘢原因你同佢嘅婚外情關係結束咗？」我問她。

 

　　「係佢提出嘅，其實佢無詳細講乜嘢原因，剩係話唔想繼續咁落去，可能係……係佢老婆發現咗，佢唔想離婚。」分手前的一段時間，她已經察覺他對她的態度開始疏遠冷淡。

 

　　「如果佢冇提出分手，你會提出結束關係嗎？如果佢對你無疏遠，你同佢嘅關係會唔會仍然繼續緊？」我問她。

 

　　「嗯……」她沒有回答我的問題，但她的尷尬面容，已經說了答案。

 

　　婚外情的結束，原來是一個「被飛」的經驗，即使出軌關係完結，說要重建婚姻，那種「不捨得」和「不甘心」仍然強烈，怪不得說要回歸婚姻，但內心完全跟不上嘴巴說的話。

 

　　曾經涉水過河，不代表你擁有那條河，是她現在需要消化的事。

 

　　有過情感連繫或肌膚親密接觸的關係，需要時間過度。記憶並不可怕，會出現亦會淡忘，但如果心仍然留在已結束的關係，腦海裏就不單是過去的記憶，而是現在的依戀。內心依戀另一個，不能對眼前那一個投入，不是合乎情理嗎？

 

　　她的身體，對著丈夫的性反應，是在提醒她：心未回歸。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#性治療師 #情感關係 #愛情 #兩性關係 #性生活 #性治療 #出軌 #婚姻 #Sex Tips #Love Philosophy
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
The Philosophy of love

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk