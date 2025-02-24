有比較有傷害？難忘出軌的性經驗，是重建婚姻性生活的最大障礙

婚外有情，註定不寧。出軌行為即使完結，內心動盪漣漪往往久久不能平復。

「同老公做愛嘅時候，我好似好難投入，我諗佢都察覺到，不過佢只係唔出聲，唔想大家難受。有無方法可以改善返我哋嘅性生活？可以點做？」跟丈夫做愛的時候，她說腦海裏會浮起另一個男人的影像，是她出軌時的那個他。

她指以前跟丈夫的性生活即使有點平淡感覺但尚算可以，但自從遇上他，覺得他的性技巧很純熟，由前奏的性慾牽動到不同做愛姿勢，令她添了很多對性快感的體會。及後終止了出軌關係重建婚姻，她開始覺得跟丈夫的性生活不太如意，跟丈夫做愛時會想起他。這種不由自主的想法，加重了她的內疚：出軌已經是錯；說重建關係卻仍想著另一個男人，是錯上加錯。

是他丈夫的性技巧被比下去？莫非吃過鮑參翅肚，就再難接受家常便飯？難道真的「有比較就有傷害」？

「係乜嘢原因你同佢嘅婚外情關係結束咗？」我問她。

「係佢提出嘅，其實佢無詳細講乜嘢原因，剩係話唔想繼續咁落去，可能係……係佢老婆發現咗，佢唔想離婚。」分手前的一段時間，她已經察覺他對她的態度開始疏遠冷淡。

「如果佢冇提出分手，你會提出結束關係嗎？如果佢對你無疏遠，你同佢嘅關係會唔會仍然繼續緊？」我問她。

「嗯……」她沒有回答我的問題，但她的尷尬面容，已經說了答案。

婚外情的結束，原來是一個「被飛」的經驗，即使出軌關係完結，說要重建婚姻，那種「不捨得」和「不甘心」仍然強烈，怪不得說要回歸婚姻，但內心完全跟不上嘴巴說的話。

曾經涉水過河，不代表你擁有那條河，是她現在需要消化的事。

有過情感連繫或肌膚親密接觸的關係，需要時間過度。記憶並不可怕，會出現亦會淡忘，但如果心仍然留在已結束的關係，腦海裏就不單是過去的記憶，而是現在的依戀。內心依戀另一個，不能對眼前那一個投入，不是合乎情理嗎？

她的身體，對著丈夫的性反應，是在提醒她：心未回歸。