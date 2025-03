難忘對方過去出軌情境！挽救婚姻，先要重建信任與親密

「你嘅情況其實可以理解,就似大病一場後需要時間復原,而唔係迫自己即刻做劇烈運動;當身體漸漸康復,運動嘅強烈度亦要循序漸進,唔應該要求自己即刻有能力完成馬拉松比賽。」我對她說:「Body has her own mind,認識自己身體狀況,尊重身體反應,係尋找放鬆同愉悅感覺嘅基礎。」

