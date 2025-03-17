Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

17/03/2025

難忘對方過去出軌情境！挽救婚姻，先要重建信任與親密

#情感關係 #愛情 #婚姻 #兩性關係 #性治療 #出軌 #Love Philosophy #Sex Tips
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　愛情的其中一個考驗，是在床上。

 

　　「我以為我哋做返愛，大家嘅關係就會好啲，點知原來現實唔係咁樣。」她在輔導室內分享近來的做愛感覺：「我自己都好想投入，但投入唔到。」

 

　　「你覺得乜嘢阻住你嘅投入？」我問她。

 

　　「同老公做愛嗰陣，我腦海裏面出現咗我老公同另外啲女人做愛嘅畫面，我會諗佢哋喺邊度做過？會用乜嘢姿勢？而家佢同我做緊，會唔會都諗緊嗰啲女人？」早前她發現丈夫在交友App結識異性，有過幾個SP。事件被揭發後，丈夫立即終止所有網上交友及與SP的聯絡，懇求她原諒，希望重建婚姻。

 

　　挽救婚姻，有兩個重要元素需要重建：信任與親密。性，是親密的重要一環。

 

　　丈夫出軌前的年半，他倆的性生活接近零，雖然任何理由都不能將出軌行為合理化，但她覺得自己過去在性生活的被動和冷淡，是丈夫向外求的其中一個原因。所以當要改善關係，她在性生活的表現變得比以前主動，

 

　　「投入唔到，你都迫自己去做？」我問她。

 

　　「如果唔主動啲，我驚以往嘅問題再發生。」她主動做愛不是因為享受，而是因為擔心。

 

　　「你喺做愛時候諗緊丈夫同其他女人做愛，應該唔會令你放鬆冋埋增加夫妻親密感，咁樣咪同做愛嘅目的相違？」我繼續問她：「除咗陰道性交以外，其他嘅身體接觸係咪都一樣？」

 

　　「無喎，佢攬住我、摸我同Kiss嘅時候，我都覺得放鬆，感覺都幾好，剩係做嘅時候唔得，都唔知點解？」她說。

 

　　「你嘅情況其實可以理解，就似大病一場後需要時間復原，而唔係迫自己即刻做劇烈運動；當身體漸漸康復，運動嘅強烈度亦要循序漸進，唔應該要求自己即刻有能力完成馬拉松比賽。」我對她說：「Body has her own mind，認識自己身體狀況，尊重身體反應，係尋找放鬆同愉悅感覺嘅基礎。」

 

　　做愛，不是兩腿之間的事，是兩個人之間的事，所以我給她建議：將做愛時的矛盾給丈夫知道，短期暫停陰道性交，集中一些能夠感受到愉悅親密卻又沒有難受感覺的身體接觸，令雙方重新適應親密的步伐以及累積愉悅的體會。

 

　　欲速不達，同樣適用於重建性親密上。

 

 

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#情感關係 #愛情 #婚姻 #兩性關係 #性治療 #出軌 #Love Philosophy #Sex Tips
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Art Month 2025

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk