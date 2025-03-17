難忘對方過去出軌情境！挽救婚姻，先要重建信任與親密

愛情的其中一個考驗，是在床上。

「我以為我哋做返愛，大家嘅關係就會好啲，點知原來現實唔係咁樣。」她在輔導室內分享近來的做愛感覺：「我自己都好想投入，但投入唔到。」

「你覺得乜嘢阻住你嘅投入？」我問她。

「同老公做愛嗰陣，我腦海裏面出現咗我老公同另外啲女人做愛嘅畫面，我會諗佢哋喺邊度做過？會用乜嘢姿勢？而家佢同我做緊，會唔會都諗緊嗰啲女人？」早前她發現丈夫在交友App結識異性，有過幾個SP。事件被揭發後，丈夫立即終止所有網上交友及與SP的聯絡，懇求她原諒，希望重建婚姻。

挽救婚姻，有兩個重要元素需要重建：信任與親密。性，是親密的重要一環。

丈夫出軌前的年半，他倆的性生活接近零，雖然任何理由都不能將出軌行為合理化，但她覺得自己過去在性生活的被動和冷淡，是丈夫向外求的其中一個原因。所以當要改善關係，她在性生活的表現變得比以前主動，

「投入唔到，你都迫自己去做？」我問她。

「如果唔主動啲，我驚以往嘅問題再發生。」她主動做愛不是因為享受，而是因為擔心。

「你喺做愛時候諗緊丈夫同其他女人做愛，應該唔會令你放鬆冋埋增加夫妻親密感，咁樣咪同做愛嘅目的相違？」我繼續問她：「除咗陰道性交以外，其他嘅身體接觸係咪都一樣？」

「無喎，佢攬住我、摸我同Kiss嘅時候，我都覺得放鬆，感覺都幾好，剩係做嘅時候唔得，都唔知點解？」她說。

「你嘅情況其實可以理解，就似大病一場後需要時間復原，而唔係迫自己即刻做劇烈運動；當身體漸漸康復，運動嘅強烈度亦要循序漸進，唔應該要求自己即刻有能力完成馬拉松比賽。」我對她說：「Body has her own mind，認識自己身體狀況，尊重身體反應，係尋找放鬆同愉悅感覺嘅基礎。」

做愛，不是兩腿之間的事，是兩個人之間的事，所以我給她建議：將做愛時的矛盾給丈夫知道，短期暫停陰道性交，集中一些能夠感受到愉悅親密卻又沒有難受感覺的身體接觸，令雙方重新適應親密的步伐以及累積愉悅的體會。

欲速不達，同樣適用於重建性親密上。