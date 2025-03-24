利用交友App讓對方呷醋，行得通嗎？考驗或會令愛情關係更為扭曲

有人相信堅貞愛情可以承受考驗，現實是考驗有時會令愛情關係更加扭曲。

「嗰次佢隨意放低個手機喺枱跟住入toilet，我見佢之前攞住個電話喺度微微笑，於是好奇攞佢電話睇下，發現佢玩交友App，喺度Flirt女。如果佢覺得同我已經無感情，或者對我無咗感覺，大可以講出嚟，甚至分手，唔應該背住我做啲咁嘅事。」即使同居沒有婚約，她認為選擇了就要專一，不應該「分心」，儘管男友跟那些異性仍未發展到上床偷食。

出軌者通常會謹慎地將秘密隱藏和隱瞞，所以我對「佢隨意放低手機」這個動作感到好奇。難道他已經去到I don’t care階段，不介意她看到？還是慣性粗心大意？抑或他令有所想，有意無意間讓她發現？

「會唔會係佢唔想出聲講分手，所以有心畀我睇到，等我提出分手？做男人做到咁，好窩囊！」她以自己內心劇本猜想他的動機。

那次她男友跟我傾談，令我更加相信伴侶關係像錢幣一樣，兩邊看到的截然不同。

「同居咗年半，話就話一齊住，但係覺得我哋嘅關係比拍拖時候疏遠。」他需要輪班工作，以往他們會刻意安排時間拍拖。同居，理所當然以為更多時間見面，現實並非如此。

「我要輪班，佢除咗返工仲會學唔同嘅嘢，又有兼職，我哋試過一星期都無見過；Sex，試過成個月都無，」他開始提及內心不悅：「但係佢唔覺得有問題，好似唔係好著緊。」

「既然內心有不滿，點解無直接同佢講？」我問他。

「係，我想佢知，但唔知點解，我唔想直接講畀佢知。」我隱約聽到他內心的矛盾：想跟她親近但又覺得被她冷待而抗拒表達想親近的需要。所以如果問題是由她察覺而不是自己提出，兼且她有呷醋反應，起碼會找回一種被著緊的補償感覺。

「我想知當佢發現我玩交友App之後會有乜嘢反應，但又擔心佢無反應。」他洩露秘密並非粗心大意，而是有意無意間放下一根魚餌，希望可以鈎上那條周圍游的魚，測試她對自己的著緊程度。

對於這段關係，原來他不是I don’t mind，而是I do care。

「而家佢發現咗，你覺得達唔達到你想見嘅果效？」我問他。

「無囉，愈嚟愈多問題，仲多咗誤解，以為我想放棄段關係。」他搖頭道。

愛情的煩惱，有時源於未被滿足的需要，有時是因為將主觀猜想的煩惱，真實地面對。