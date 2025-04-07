不只女性，男性也有更年期！該如何面對性生活上的轉變？

快感與滿足、擔心與恐懼，兩種截然不同的心境，但都是兩個人在床上會經歷到的事。

「我覺得佢近來喺性生活上主動咗、要求多咗；唔係話女人喺更年期之後，對性嘅要求會少啲咩？以前我提出，佢有時會話唔想，而家我反而唔想佢提出咁多？」他形容近一年夫妻性生活起了變化：主動與被動、想做與不想做，他與太太的位置像是對調了似的。

「你見到太太喺性生活變得主動，同你預期有出入，內心覺得唔舒服，係因為……」我想了解他面對性生活轉變的內心狀況。

「如果佢早10年係咁樣，我應該會開心啲，但而家佢主動想要，我覺得有啲壓力；唔知係咪年紀大咗，我無再好似以前有咁大性需要。」他有點尷尬的繼續說：「試過有幾次佢摸我下面，我無乜反應，佢跟住問我：你做乜事？我當時唔知點答佢。」

太太的反應，令他也對自己的性反應起了質疑，卻又不想承認自己唔掂。往後，他開始在有意無意間提示太太「你攰就早啲瞓」，而他就忙這忙那，務求太太睡了他才上床。跟他已婚二十六年的太太，豈會感覺不到他在迴避！

梅菲定律（Murphy’s Law）認為：凡有可能出錯的地方，一定會出錯（Anything that can go wrong will go wrong）。現實生活中，如果你擔心某種情況發生，它就可能會發生。因為我們一旦被某些想法感覺主導，就會對人產生心理暗示，從而影響人的心態與行為他擔心自己不能滿足太太性需要，於是迴避親密；太太擔心自己不能引發他的性慾，於是主動挑逗。就是這樣，一個追、一個避的格局令雙方都誠惶誠恐。

「你話女人喺更年期之後性慾會減低，有無諗過男人都會有呢種情況？」我問他。

「你話男人都有更年期？」他反問。

「男人雖然無女人咁明顯有更年期停經，但係身體機能一樣會下滑，主宰性慾嘅睪固酮分泌會喺40歲後明顯減少，男人唔再似年輕時咁強性慾，就算有性慾，需要刺激嘅時間要比較長，陰莖硬度以及持續硬度都會同後生時不一樣。」我刻意放慢說話速度強調：「你提及嘅性反應問題，其實係人嘅正常歷程。」

當人用了不恰當的視野，正常也會被扭曲。

離開輔導室前，我給了他三個提醒：

1）跟太太談談他的性慾和性反應跟以前不一樣，不是對她的心變了，而是身體機能及荷爾蒙分泌的正常下滑。

2）性愛最重要的焦點是人的感受，最大的器官是皮膚，不是兩腿之間那部位。

3）建立一套適合兩人身心狀況的性邏輯：輕、舒、慢；在輕鬆狀態下，舒適及緩慢地享受親密。