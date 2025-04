不只女性，男性也有更年期！該如何面對性生活上的轉變？

梅菲定律(Murphy’s Law)認為:凡有可能出錯的地方,一定會出錯(Anything that can go wrong will go wrong)。現實生活中,如果你擔心某種情況發生,它就可能會發生。因為我們一旦被某些想法感覺主導,就會對人產生心理暗示,從而影響人的心態與行為他擔心自己不能滿足太太性需要,於是迴避親密;太太擔心自己不能引發他的性慾,於是主動挑逗。就是這樣,一個追、一個避的格局令雙方都誠惶誠恐。

