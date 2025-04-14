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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

14/04/2025

丈夫出軌過後，想和第三者見上一面？見了就會甘心嗎？

#愛情 #情感關係 #出軌 #第三者 #性治療 #小三 #性治療師 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　感情中經歷被背叛，內心充斥極大傷痛和不甘心，偶爾總會回頭望，但不要走回頭路。

 

　　「我想你約個女人出嚟，我想見下佢，睇下佢個樣。」有一晚，她突然向丈夫提出要求。

 

　　「你做乜要見？同埋，我已經Delete哂所有資料，無聯絡佢好耐囉喎。」丈夫虛怯之餘，極力強調他與那個女網友沒再聯絡，出軌關係真的已經終止。

 

　　三個月前，她發現丈夫跟一個在交友App認識的女生出軌，他們上過兩次床。事件揭發後，丈夫認錯致歉，她亦願意給他一次機會，重建婚姻。

 

　　想挽救一段維持了六年的婚姻，她承認是自己放不下，但對丈夫曾經和另一女生交好，她覺得不甘心。不甘心，因為覺自己輸了給另一個女人。

 

　　過去三個月，他經常在想：是否有甚麼比不上那女人？她是否比我年輕？比我美貌？抑或她身材正、做愛技巧比我好？……她不斷推敲想像到腦海裏彷彿已經有一個小三的真實觀感印記。

 

　　「我好唔甘心，想見下佢，睇下係咪同我諗嘅一樣？睇下我有啲乜嘢及唔上佢？」她說。

 

　　「你見到那個人，就會甘心？會幫到你接受丈夫出軌？」我對她的想法有點懷疑：「況且，見一次就能認識一個人？如果覺得仍然認識得唔夠，係未繼續要求丈夫再約佢、再見？要求自己去見一個你憎、你敵視嘅人，會唔會令你嘅情緒帶嚟更大嘅動盪同不安？」

 

　　感情被背叛而仍想挽救感情，有些人會折磨對方，有些人會折磨自己。

 

　　「同丈夫嘅感情，你有乜嘢期盼？」我問她。

 

　　「希望將來佢真係會對我專一，呢件事嘅影響盡快過去，我哋之間嘅感情可以修補到。」她開始意識到重建婚姻的重點，是他倆的關係，不是那個女人。

 

　　花時間去偵查認識小三的為人、年齡、相貌、身材、性技巧……只會將小三放置得更當眼、更牢固，再次擺放她在婚姻關係中間，似是回頭路而不是修補婚姻感情的出路。

 

　　心有不甘，乃人之常情；在感情上要大方，或許是個傳說，知道是一回事，實行又是另一回事。

 

 

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