Ghosting式分手：可以減少雙方難受尷尬，抑或帶來更大傷痛？

曾經有人說，渣男有三種：1) 一腳踏幾船，沒有專一；2) 食完周圍唱，沒有口德；3) 消失當分手，沒有交待。

「呢幾個星期，我有搵過佢，但佢所有信息不回，完全無反應，之前大家仲傾得好好哋，而家突然好似瞬間消失。」她跟友人談及近來發展的一段關係出了變化。

四個月前，她在網上認識了一個男生，傾談過程間她對他產生了好感，大家約過幾次見面，拖過幾次手。

她內心認為：如果他對自己沒好感，見過一次面應該不會再相約，加上拖手是發展拍拖關係的一個標示，於是她對這段關係多了期盼，憧憬繼續發展。豈料，近數星期，對方突然失聯像人間蒸發。

「佢好似Ghost你喎！」友人對她說。

「即係點呀？」她問。

「即係唔聲唔聲完咗段關係，又或者冇表示即係表示咗囉。」友人對她說：「呢啲咪係賤男囉，有膽做無膽面對。」

Ghosting，形容一個人像鬼影一樣突然消失得無影無踪，從而退出或結束一段關係。若感情關係不深而突然失聯，是輕量級的ghost。若交往了一段時間或戀情已經萌芽發展，一方突然消失，被ghost者沒有收到任何訊息或被清楚告知「分手」，會出現低落,抑鬱,自我懷疑以致自我否定的痛苦反應。

分手，是否應該要作清楚交待？

曾經試過以Ghosting方式跟人分手的他對我說：「既然決定咗分手，見面同唔面結果都係一樣啦；當面講會令大家唔舒服，只會更加尷尬啫。如果對方唔想分手，你講同唔講佢都係唔想分手，咁不如決絕啲仲好。」

按他所說，Ghosting是想減少不舒服,減少尷尬，但他這個「好過啲」的方法，會令別人更難過，給對方帶來更大不安和痛苦。

一方說：「講同唔講都會死亡，咁講嚟做乜！」

另一方說：「即使死亡，我都想知死因；交待，係對關係嘅一個尊重！」

我想起自己的一個經歷：一個朋友患了末期急性肝癌，生命倒數，那時我往醫院探望了他幾次。面對這種生命的突然，每次探望，我都有種說不出的難受感覺。既然令自己難受，為何還要探望？即使探望，也不會令他的死亡事實帶來任何改變，為何還要見？

或許，應對問題的方法，不一定會帶來結果的改變，卻反映著一個人對關係、對感情的態度。



