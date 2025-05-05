分手後與前度「翻撻」！從被出軌到成為第三者：是情難自控還是報復心使然？

有人認為，世界上最痛的事，是失去最愛的人；但其實，真正的痛、最可怕的痛，是因為太愛對方，而一點一滴失去自己。

「你近來點啊？你啲皮膚敏感有無好返啲？好耐無見，有無時間出嚟食餐飯？」有一天，她突然收到前度男友一個訊息。

大半年前，男友背著她戀上另一女生，因為不能接受「一腳踏兩船」，她提出分手。感情破裂後的那幾個月，她形容是人生中最痛的日子。痛，是因為失去一個自己愛的人，也因為要逼自己不要去愛一個已經不再愛自己的人。

「唔知點解，我諗都無諗就答應咗同佢見面食飯。」她繼續說：「見面嘅時候，佢話之前應承過同我去日本旅行，但無做到，而家想實踐承諾，問我有無時間、想唔想一齊去旅行？」

「唔知點解我控制唔到自己，應承咗佢，我哋去咗五日東京。嗰幾日，我哋上過幾次床。」她以「翻撻」來形容他們的關係，描述那幾天的性感覺是︰大家都幾high。

因為愉悅感覺，旅行完結後，他們繼續見面，保持上床的關係。

他們是舊情復熾？是在偷情？是SP？她說自己也攪不清。

「你之前唔能夠接受佢感情上對你唔專一，所以分手；而家佢嗰段關係仍然繼續緊，但你又同佢建立返暱嘅關係；你嘅轉變，係因為……」我問她。

「我都好混亂，之前鬧個第三者係衰人，而家自己成為第三者。」她靜了數秒後說：「當佢再搵我嘅時候，我好似有一種未輸晒嘅感覺。」

「你覺得可以攞返啲乜嘢，令你覺得喺段已經完咗嘅感情裏面未輸晒？」我腦海中想，對方選擇上了另一個而離開她，原本不見得光的出軌關係亦變成名正言順的伴侶關係；他倆的關係已經完結，她還想贏回甚麼？

對方主動邀約，除了覺得自己仍有吸引力外，她坦然承認有點「你做初一、我做十五」的心態，想那個女生一嘗被出軌、被背叛滋味。

「能夠報復，係未有返贏嘅感覺？個心有無舒服啲？」我問她。

「完全無，感覺愈嚟愈差；有次，我直情冚咗佢一巴。」她有點激動說。

有一次他倆酒店開房，做愛完事後還躺在床，他當著她面前致電女友，輕聲交待今晚何時回家，還給女友送上一句：「好掛住你。」

剛和自己做完愛，他第一時間向另一個女人溫柔示好，她即時冒起強烈怒火，向他臉上摑了一掌 ：「你當我係乜嘢！」

「我覺得自己衰過做雞。」輔導室內的她，這刻完全淚崩；但也因為眼淚的洗擦，她終於看到應該如何尊重自己、保護自己。