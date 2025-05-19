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性治療師手記
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19/05/2025

治療情傷：除了靠時間沖淡，更要靠自己

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　愛上一個人，需要有感覺；放下一個人，需要有意志。

 

　　九個月前，她曾經在輔導室內說：「我好愛佢，但我唔可以畀自己再喜歡佢。」她的意思是，他還是她的感情對象，對他仍然有感覺，內心地位依然重要，但是她已經沒有力氣和勇氣繼續愛他，對他也不再抱有任何幻想。

 

　　愛一個人，為何不讓自己去喜歡？只因承受了太多的痛，由希望走到失望，最後絕望。

 

　　他第一次出軌時，她曾經思考過是否自己有做得不好的地方而導致他出軌？到他第二次出軌，他竭力懇求她原諒及給予他最後一次機會，她亦因為珍惜而再次包容。半年過後，他故態復萌，他這次對她說：「呢個只係SP，無感情，同以前嗰啲唔同。」

 

　　說的說過、罵的罵過、哭的哭過，感情關係看不到有任何改善。她曾經以為包容可以給雙方挽救感情的機會，卻發現對方只是在利用她的善良，繼續表面一套、暗藏另一套，重覆給她欺騙和背叛。

 

　　她漸漸明白，當一段關係令人懷疑、傷心和擔心，沒有放鬆過，那已經不是愛，只是內耗。於是她壓制著一路以來對他的情感倚靠和投放，沒再給他任何解釋機會，截然分手離開。

 

　　「你係點樣喺感情受傷嘅情況裏面走返出嚟？」我跟她回顧過去九個月的情傷經歷。

 

　　「起初真係好辛苦、好唔捨得、好唔習慣，畢竟大家一齊咗幾年，但我提自己要將佢放輕放開，要保護自己。」她繼續說：「我block咗佢所有聯絡，按制自己唔去睇佢嘅Facebook同IG。」

 

　　斷絕接觸、避免情緒被牽動、減少反覆掙扎、不讓自己有回頭路的可能，是她療傷的第一步。一天不見、一星期沒連繫、一個月沒接觸……，她漸漸覺得曾經很想見到的人已經沒有那麼強烈想見的渴望。

 

　　過去半年，她去了一次歐洲旅行、見了一些很久沒見的朋友、重拾放下了一年的Pilates運動、閒時做Facial、約朋友行山、上花藝班……，眼前的她，跟九個月前的一臉頹靡，已經判若兩人。

 

　　有人說時間會治療傷痛，在她身上，我看到在傷痛中的「自療」，更加重要。

 

　　「嗰個人重唔重要，有時唔係因為對方，係自己擺佢喺一個乜嘢位置。」這句話出於她的口，我覺得特別有份量和說服力，對她更加有由衷的欣賞。

 

 

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