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性治療師手記
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26/05/2025

出軌過後如何重建婚姻？性愛，不該是一種償還愛情的工具

#性生活 #重建婚姻 #出軌 #性愛 #兩性關係 #情感關係 #Love Philosophy #Sex Tips
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　除了錢債、人情債，還有愛情債。

 

　　 「我近來同老婆做愛嘅時候，有啲問題……下面好似唔係好硬，試過幾次做做下軟咗。」他吞吞吐吐說出他的困擾，並想知道有甚麼方法可以解決勃起困難的問題。

 

        「你太太有乜嘢反應？」我問他。

 

        「佢有啲面黑，然後對我話：係咪唔想同我做？係咪同其他女人做就無問題？」太太對他的不滿和質問，是被出軌者的正常反應，他聽在耳內卻是一個控訴。

 

　　「其實我都係想大家嘅Sex可以好啲；係，我知我做咗啲嘢傷害咗佢，我好想證明畀佢睇我仲係愛佢，但我控制唔到。」他明白他的不忠對太太是一種傷害，希望可以補救和補償。

 

　　性愛，是他其中一種補償方法，因為太太曾經質問過他，是否在床上得不到滿足而去網上找SP

 

　　重建婚姻，性愛對他多了三種意義：1）補償以往對她的忽略；2）透過性證明他對她的愛仍在；3）希望她會減少對自我吸引力的懷疑。背負那麼多擔子上床的他，怎能放鬆、投人和享受？

 

　　對於曾經對別人作出傷害，有些人努力賺錢用物質去補償、有些人忍耐對方脾氣逆來順受、有些人投其所好滿足對方要求，但這統統都不是償還愛情的方法。

 

　　「你以性作為償還曾經對太太嘅傷害，感覺點樣？」我問

 

　　「嗯，覺得有啲複雜：好想畀到佢有一種close嘅感覺，唔好再有咁多懷疑，但又擔心做唔到，令佢懷疑更大。」他坦然跟太太親熱時，很留意兩腿之間的狀態，試過幾次當陰莖勃起，沒甚麼前奏他就速速進入，太太後來拋下了一句：「你剩係顧你自己，無理到我感受。」

 

　　原是想太太感受多點親密，換來太太覺得被忽略，他漸漸不知所措，內心的緊張令他出現更強烈的表現焦慮Performance anxiety，勃起困難的情況愈來愈多。

 

　　伴侶間的性愛，是想雙方都體會到身體、心理和關係上的愉悅和滿足，而非一種償還工具。背負著一擔子的焦慮與壓力，上床的路只會變得沉重。

 

　　無論是施捨、報恩、討好、贖罪，即使用上一生時間，都不是燃點愛情的有效方法。

 

 

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