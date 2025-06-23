經常被質疑和翻舊賬！感情創傷後，該如何重建信任？

「過去嘅事已經過去，做人要放下、要向前望，唔好畀唔開心嘅過去拖累同阻住將來。」這句鼓勵別人要放下的說話，對一些曾經被感情背叛的人，可能連半點影響力也沒有。

「其實我真係好努力咁改變，由以前唔係好識關心佢到而家近乎係呵護備至。我每日返到Office、Lunch time、放工，都會話畀佢知；放工就立即返屋企，免得佢懷疑我去咗邊；假期唔使返工，更加係所有時間都同佢一齊，佢想去邊我就陪佢去邊。」他嘆了一口氣說：「可以做嘅我都去做，但佢依然係唔信我。」

四個月前，他被太太發現有嫖妓行為，他即時道歉承認錯誤，太太也願意給予雙方修補關係一個機會。豈料，重建信任的難度，遠遠超乎他的預期。

「錢同時間，已經完全畀哂佢，你話我仲點做到啲對唔住佢嘅事？但佢仍然質疑我會唔會偷偷地出去滾？」面對太太的非理性質疑，他感到無奈和無助：「要佢信返我，係咪真係咁難？如果永遠都係咁，真係唔知點算！」

「我有勸佢唔好諗返以前啲唔開心嘅事，點知畀佢鬧返轉頭，我而家都唔敢開聲叫佢放下。」他形容現時的生活步步為營，即使已經盡量避免踩地雷，仍是經常被太太質疑和翻舊賬斥責。

「佢呢種情況，算唔算係情緒上對我嘅一種報復？」他問。

太太對他的情緒反應，是一種蓄意報復還是情緒失控？

被出軌者的難以復原，是因為不忠摧毀了關係中的專一、尊重、關愛及自我價值的信念，有時甚至會帶著不忿的問：「點解痛苦嘅係我？點解佢唔使痛苦？」當覺得自己不被尊重，情緒往往會轉化成憤怒和指責，背後其實是渴望自己的傷痛被看見。

「我可以點做？」他數次提出過這問題。

對他的提問，我給了一些忠告：

1）真正的負責任不單是說對不起和說我已經改善了，而是要堅持著修復關係的決定；

2）即使是重覆的懷疑、斥責和翻舊賬，要準備聆聽對方的哭罵而不迴避，展現自己不是想淡化或忽略她的傷痛；

3）責備，意味著仍在乎對方；當她充斥著傷痛時，留下來陪她度過這段無法一個人承受的痛。

「出嚟行，原來真係要還，而且還款期仲好長。」他苦笑對著我說。