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性治療師手記
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07/07/2025

上床後馬上反面！秘密情人為何瞬間變成恐怖情人？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　愛變成恨，通常不單是因為失去，而是覺得被侮辱。因為侮辱，所以報復。

 

　　「唉，真係唔好彩，遇到個咁嘅女人，真係無諗過佢會玩到咁盡，竟然send啲相畀我老婆；好彩老婆肯原諒我，如果唔係就麻煩啦。」他形容的「唔好彩」，是指在網上認識的一個女生。

 

　　很多人會將不愉快遭遇說成是「運滯」，但更多時只是掩飾個人慾望的藉口。

 

　　四個月前他開始跟她在網上聊天，由起初生活閒談到後來分享性愛體會；準確一點來說，他們是在言語上互相調情和挑逗。那幾個月他跟她談情說性，遠比給太太說的多。單從說話內容看，他與她更似情人，當然是「秘密情人」，因為這段關係不可以給太太知道。

 

　　經過四個月醞釀期，有一晚他們約了出來見面。雙方像是有共同默契似的，知道Café見面只是過場，到Cafe附近那間酒店才是戲肉。

 

　　由網上傾談到見面然後上床，過程都頗順利，但上床之後，對方態度突變，將他們在Café拍的貼臉合照傳給她太太，像是要向他太太告密：「你老公偷食」。

 

　　「唔聲唔聲做啲咁嘅嘢，都算係恐怖情人。」他說。

 

　　我無意定義甚麼是恐怖，倒有興趣知道秘密情人為何突然瞬間變成恐怖？

 

　　「嗰次酒店見面之後，我block咗佢，我哋唔單只無再見面，連聯絡傾偈都無。」原來態度突變的，不單是她，還有他

 

　　「我覺得佢嘅身材同外型，同我想像嘅有啲落差。」他感到對方在視覺上不能給他很大的性吸引，覺得那次上床經驗十分一般。

 

　　在他眼中，他與她的關係就像股票，價格下跌，立即斬倉。

 

　　「剛上完床，你不動聲色就同對方割席，有啲好似『o趙完鬆』，對方會唔會好嬲？會唔會覺得畀你欺騙？上完床唔知發生乜嘢事就畀人飛，會唔會覺得好被侮辱？」我問他。

 

　　如果因為被侮辱而作出「攬炒式」的報復，雖然沒有任何正面作用，卻又不是太難理解。

 

　　他背著太太找了個秘密情人，繼而偷食：上床之後因為嫌棄對方性吸引力不夠而終止接觸，而非內心感到出軌對太太的傷害；相比那個女生，誰是更恐怖的情人？

 

 

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