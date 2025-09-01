出軌是滿足性需要的唯一出路？填補了婚姻中的性失落，才發現煩惱更大

性交與做愛的最大分別，是前者強調性慾和性行為，後者則重視性關係中的親密感。

「我都唔想做啲傷害兩夫妻關係嘅事，但係……」她忐忑的繼續說：「我都係人，我都有需要。」

已婚的她在網上認識了一位男士，繼而發展成SP，跟他上過幾次床。出軌原因，是丈夫過去兩年在床上對她十分冷淡，常要她多番要求他才「交一次功課」。對這種要逼才有性的情況，她感到十分失望和難堪，覺得自己很Cheap。

「除咗性需要得到滿足，佢讚我外型身材Keep得好好，令我覺得自己仲有吸引力。我哋做完愛佢唔會即刻走，會攬住我傾偈。」她形容跟SP上床的最大吸引力不是性器官接觸，而是那種被肯定、被呵護的滿足。

原本對這段關係的定位是SP，但她開始有沉船的感覺；原本是填補婚姻中的性失落，卻發現自己對他的情感渴求和倚賴愈來愈大。究竟是她高估自己的自制能力，抑或是對自己的需要有一個錯判？

「既然搵到一個可以滿足你的人，你有冇諗過同丈夫分開？」我問她。

「其實老公有好多方面對我都唔差，況且……」她告訴我那個SP也是已婚者，雙方從沒想過會離婚然後跟對方一起。

「你打算一直瞞住丈夫繼續呢段SP嘅關係？」我問她。

「我都唔知點做，而家對住老公有一種好自責嘅感覺，覺得對佢唔住，又驚佢會知道。」她開始體會性需要得到填補後，內心卻動盪得比以前更甚；SP舒緩了性需要，卻發現自己心情更加繃緊。

以婚外途徑處理婚內煩惱，用「我」的方法解決「我們」的問題，她面對的困擾立時變得更加複雜、更加虐心。

「原本係丈夫喺性生活上迴避你，而家卻變成你唔敢面對佢。」她聽到我這話立即哭起來。原來，人最大的失望，是做了一些連自己也鄙視自己的事。

「可能唯一嘅好處，係我無以前咁嬲我老公。」她苦笑的說。

「無咁嬲」，不是對丈夫的憤怒已經平復，而是因為對丈夫不忠而更嬲自己，覺得連嬲他的資格也沒有。