Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

15/09/2025

崇高婚姻 VS 廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦

#Love Philosophy #兩性 #性治療師 #性治療 #情感關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性是體驗親密的過程，所以當性在婚姻缺席，伴侶間常會出現懷疑和磨擦。

 

　　「如果佢真係無需要，我都唔會逼佢，因為兩個人一齊，逼就無意思啦！但原來佢唔係無需要，只係唔想同我做。」數星期前，她發現丈夫嫖妓，之後一直耿耿於懷：「我諗都無諗過佢會做啲咁嘅嘢！」

 

　　「無諗過」，是因為她一直覺得夫妻相處和溝通都很融洽，丈夫對她關懷細心，除了性生活協調有點問題，對於雙方的感情關係，她都覺得十分愜意。

 

　　「拍拖嘅時候，我哋都有sex，完全正常無問題，唔知點解結咗婚之後，佢好似唔想掂我？」其實她的內心早有忐忑，只不過當時問題仍未變成危機。

 

　　「佢係我一生人裏面最重要嘅女人，我對佢嘅感情係真嘅，但我唔知點解一結咗婚，開始唔想同佢做愛。」他丈夫向我描述他對著太太時，有一種將情和性分開的傾向：「結婚前同佢有sex，係因為新鮮感同滿足自己需要，但結咗婚之後，佢成為咗我一個最親嘅人，做愛感覺唔同咗，唔應該搵佢嚟滿足自己。」

 

　　「自己心愛嘅人滿足自己性需要，你覺得有咩嘢問題？」我問她。

 

　　「尊重對方嘅話，就唔應該將對方用嚟滿足自己。」言談間，他十分強調婚姻是神聖及需要尊重，不應將對方視為洩慾對象。聽他的描述，我隱約嗅到「聖母-妓女情結」的味道。

 

　　聖母-妓女情結（Madonna–Whore Complex），是某些男人眼中，女人只有兩種：聖母和妓女。「妓女」對性主動，容易激發性慾，但是廉價；「聖母」的神聖意味她與性無關，但值得尊重。因此，他們會對愛的女人沒有性慾，能引發性慾的女人卻不會去愛。

 

　　婚前他對她有性吸引，婚後卻減少和她做愛，因為認為婚姻是神聖而性是淫穢，因此不應該視她為滿足性慾的對象；至於婚姻以外的女性，依然是「妓女」，可以啟動性慾。這就是他一方面嫖妓，另一方面仍聲稱愛太太的原因。

 

　　「如果情況唔改變，你只會傷害一個自己最愛嘅人，摧毀一段你認為最重要嘅關係。」我對他說。

 

　　「咁可以點做？逼自己同太太有sex？」他問。

 

　　重啟婚姻中的性感覺，有人以為要用性行為作開始，我卻給他另一個建議：建立談性的空間，把雙方對性的理解和感受納入夫婦溝通話題，減少對性的陌生和污穢感覺，明白性的重點不是性慾和性行為而是性親密，透過坦誠開放對話，體會情感親密和性親密並沒有衝突，逐漸打破只有被逼二選一的狹隘框框。

 

　　性的重點，很多時都不在下半身。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#Love Philosophy #兩性 #性治療師 #性治療 #情感關係
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet.com.hk