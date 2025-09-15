崇高婚姻 VS 廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦

性是體驗親密的過程，所以當性在婚姻缺席，伴侶間常會出現懷疑和磨擦。

「如果佢真係無需要，我都唔會逼佢，因為兩個人一齊，逼就無意思啦！但原來佢唔係無需要，只係唔想同我做。」數星期前，她發現丈夫嫖妓，之後一直耿耿於懷：「我諗都無諗過佢會做啲咁嘅嘢！」

「無諗過」，是因為她一直覺得夫妻相處和溝通都很融洽，丈夫對她關懷細心，除了性生活協調有點問題，對於雙方的感情關係，她都覺得十分愜意。

「拍拖嘅時候，我哋都有sex，完全正常無問題，唔知點解結咗婚之後，佢好似唔想掂我？」其實她的內心早有忐忑，只不過當時問題仍未變成危機。

「佢係我一生人裏面最重要嘅女人，我對佢嘅感情係真嘅，但我唔知點解一結咗婚，開始唔想同佢做愛。」他丈夫向我描述他對著太太時，有一種將情和性分開的傾向：「結婚前同佢有sex，係因為新鮮感同滿足自己需要，但結咗婚之後，佢成為咗我一個最親嘅人，做愛感覺唔同咗，唔應該搵佢嚟滿足自己。」

「自己心愛嘅人滿足自己性需要，你覺得有咩嘢問題？」我問她。

「尊重對方嘅話，就唔應該將對方用嚟滿足自己。」言談間，他十分強調婚姻是神聖及需要尊重，不應將對方視為洩慾對象。聽他的描述，我隱約嗅到「聖母-妓女情結」的味道。

聖母-妓女情結（Madonna–Whore Complex），是某些男人眼中，女人只有兩種：聖母和妓女。「妓女」對性主動，容易激發性慾，但是廉價；「聖母」的神聖意味她與性無關，但值得尊重。因此，他們會對愛的女人沒有性慾，能引發性慾的女人卻不會去愛。

婚前他對她有性吸引，婚後卻減少和她做愛，因為認為婚姻是神聖而性是淫穢，因此不應該視她為滿足性慾的對象；至於婚姻以外的女性，依然是「妓女」，可以啟動性慾。這就是他一方面嫖妓，另一方面仍聲稱愛太太的原因。

「如果情況唔改變，你只會傷害一個自己最愛嘅人，摧毀一段你認為最重要嘅關係。」我對他說。

「咁可以點做？逼自己同太太有sex？」他問。

重啟婚姻中的性感覺，有人以為要用性行為作開始，我卻給他另一個建議：建立談性的空間，把雙方對性的理解和感受納入夫婦溝通話題，減少對性的陌生和污穢感覺，明白性的重點不是性慾和性行為而是性親密，透過坦誠開放對話，體會情感親密和性親密並沒有衝突，逐漸打破只有被逼二選一的狹隘框框。

性的重點，很多時都不在下半身。