Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

20/10/2025

當出軌成為情感需要：總有人會低估感情拉力，同時又高估自己的定力

#情感關係 #Love Philosophy #出軌 #兩性關係 #兩性
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　之前看過一套電影，男主角說：「知唔知令女人愛上你，最好嘅方法係咩嘢？係習慣，令佢倚賴你，直到唔可以失去你。」

 

　　「原來一個人喺你身上留低嘅習慣，無論佢喺唔喺你嘅身邊，都會一直跟住你，甚至變成你嘅一部份。」女主角回顧與男主角那段似虛若實的網上情緣時說。

 

　　投放感情，有時只是一個習慣。

 

　　「我知係我唔啱，唔應該做啲傷害佢嘅事。」她快速掃視了我一眼後垂下頭說。

 

　　數星期前，丈夫發現了她出軌。她形容自己是個重視婚姻的人，對於自己違反婚姻忠誠的信念，她充滿內疚。

 

　　有些人可能會簡單一句「明知故犯」去總結她的出軌行徑，我卻好奇想知：為甚麼一個重視婚姻的人會走上一條與自己價值觀相違的路？

 

　　「一年前，丈夫開始轉做夜班，我放工返到屋企佢已經返咗工；佢放工我又已經出咗門口返工，我哋剩係星期日先見到面。」由那時開始，夫妻的見面時間、傾談，以至性生活，都大幅下降。

 

　　她建議過假期時外出逛逛，丈夫卻說：「平時做嘢好攰，放假想抖抖。」假期同處一室，丈夫多是躺在床上滑手機，她就做家務。原本應該是we time的時間，仍然是me time；無論是上班或假期，各有專注、各自活動的情況，都是一樣。

 

　　那段時間，她開始用交友App接觸別的異性。

 

　　「起初係解悶，傾下傾下，好似成為一種嗜好同習慣。」 平日晚上一個人在家，交友App令她少了孤單的感覺。

 

　　「我同佢一星期傾幾次，種感覺好舒服。」在固定時間有固定的人關心和送暖，她在生活中從此多了一個焦點。

 

　　「有時放工，好自然會諗起佢，同埋等緊今晩同佢傾偈。」她的情感對象開始由丈夫轉移到另一男人身上。她跟那男士接觸的渴望，漸漸大過見到丈夫，對方已經成為她生活中的倚賴和習慣。

 

　　當情感出現倚賴，渴望被重視的需要得到填補，心理帶動身體，跟別的男人上床，原本她不曾想像過，此刻已變成意料之事。

 

　　兩性關係裏，總有些人會低估感情渴望的拉力，同時又高估自己的定力。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#情感關係 #Love Philosophy #出軌 #兩性關係 #兩性
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet.com.hk