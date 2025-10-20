當出軌成為情感需要：總有人會低估感情拉力，同時又高估自己的定力

之前看過一套電影，男主角說：「知唔知令女人愛上你，最好嘅方法係咩嘢？係習慣，令佢倚賴你，直到唔可以失去你。」

「原來一個人喺你身上留低嘅習慣，無論佢喺唔喺你嘅身邊，都會一直跟住你，甚至變成你嘅一部份。」女主角回顧與男主角那段似虛若實的網上情緣時說。

投放感情，有時只是一個習慣。

「我知係我唔啱，唔應該做啲傷害佢嘅事。」她快速掃視了我一眼後垂下頭說。

數星期前，丈夫發現了她出軌。她形容自己是個重視婚姻的人，對於自己違反婚姻忠誠的信念，她充滿內疚。

有些人可能會簡單一句「明知故犯」去總結她的出軌行徑，我卻好奇想知：為甚麼一個重視婚姻的人會走上一條與自己價值觀相違的路？

「一年前，丈夫開始轉做夜班，我放工返到屋企佢已經返咗工；佢放工我又已經出咗門口返工，我哋剩係星期日先見到面。」由那時開始，夫妻的見面時間、傾談，以至性生活，都大幅下降。

她建議過假期時外出逛逛，丈夫卻說：「平時做嘢好攰，放假想抖抖。」假期同處一室，丈夫多是躺在床上滑手機，她就做家務。原本應該是we time的時間，仍然是me time；無論是上班或假期，各有專注、各自活動的情況，都是一樣。

那段時間，她開始用交友App接觸別的異性。

「起初係解悶，傾下傾下，好似成為一種嗜好同習慣。」 平日晚上一個人在家，交友App令她少了孤單的感覺。

「我同佢一星期傾幾次，種感覺好舒服。」在固定時間有固定的人關心和送暖，她在生活中從此多了一個焦點。

「有時放工，好自然會諗起佢，同埋等緊今晩同佢傾偈。」她的情感對象開始由丈夫轉移到另一男人身上。她跟那男士接觸的渴望，漸漸大過見到丈夫，對方已經成為她生活中的倚賴和習慣。

當情感出現倚賴，渴望被重視的需要得到填補，心理帶動身體，跟別的男人上床，原本她不曾想像過，此刻已變成意料之事。

兩性關係裏，總有些人會低估感情渴望的拉力，同時又高估自己的定力。