27/10/2025

性親密不一定要在床上！從接吻到親暱，皮膚才是最大的性器官

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

　　婚姻不可能沒有衝突，親密是在衝突中兩個人仍然能夠結連。

 

　　「我唔知發生咗乜事，近呢一年佢好少掂我。」她問我：「係咪結婚耐咗，男人都會覺得無新鮮感？」

 

　　新鮮感是指在關係初期，因為陌生、新奇刺激而產生的興奮感和好奇感。新鮮感通常跟認識時間長短成反比：認識時間愈長，新鮮感愈低。所以，若單靠新觧感支撐婚姻，大部份伴侶都難走得長久。

 

　　「佢少咗親近你，你有無乜嘢諗法同擔心？」我問她。

 

　　「我信佢唔會喺出面偷食，會唔會係佢覺得我無咗吸引力？」她擔心的原來不是他的定力，而是自己的吸引力。

 

　　「梗係唔係啦！」身旁的丈夫急忙澄清：「我一直都覺得你Keep得幾好。」

 

　　「咁點解你唔係好想掂我？呢一年，我哋只係做過幾次愛，對上嗰次已經係兩個月前嘅事。」對於性親密的疑問，她一直看在眼內、算在心裏。

 

　　「其實問題唔係因為你。」丈夫極速掃了我一眼然後尷尬地說：「過去一年，我覺得自己嘅精神狀況無以前咁好，我有時lunch time都只係食少少嘢，然後爭取時間畀自己瞓廿分鐘。」他指自從年半前升職，工作量和壓力都增加了不少：「如果有Sex，又夜咗瞓，又會攰啲。」

 

　　當性成為負擔，減少做愛似是權宜之計；但他應對問題的方法，引發了她對自己、對關係的疑惑。

 

　　「有無乜嘢方法，既可保持夫妻親密，但又唔會令丈夫覺得親密會攪到自己好攰、好有壓力？」我嘗試協助他們去找一個融合點：「性親密，唔一定來自陰道性交，亦唔一定要做晒全套。皮膚係最大嘅性器官，彼此親暱撫摸有時已經可以促進親密、舒服同放鬆，而又唔需要付出好大體力同精神。」

 

　　「如果唔係每次親密都要做哂全套、唔係一定要陰道性交、唔一定要高潮同射精，大家可以只係攬攬錫錫、撫摸親暱，你哋覺得點樣？」我問。

 

　　「咁就唔同，起碼唔使驚第二日攰、會無精神。至於做愛，可以留返喺無咁攰嘅時候或者假期前。」他說。其實他不抗拒親密，只是對性的理解較為狹窄，導致性成為壓力。

 

　　「我當然想啦，其實有冇做愛，都係其次。」她說。當知道丈夫對性的隱憂源於內心壓力而不是自己沒有吸引力，她有一種如悉釋重負的感覺。

 

　　輔導室內的經驗再次給我印證：很多性生活協調問題，只是溝通問題；用了不恰當方法去解決問題，solution往往會成為problem。

 

 

