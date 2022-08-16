離職前表白，失敗也不尷尬？以為「吃」到心儀的他，豈料成了他消費劵下的優惠大餐？

最近一個月內，她吃了五次「散水餅」，估不到第六次會是一直心儀的他。才入職不足三個月，試用期未過，他主動請辭。

之前走了的五個同事，走了就真的走了，除了社交平台的點讚，已經沒有來往。七天通知，七天內不出擊可能恨錯難返。反正女追男隔層紗，反正他已辭職，反正失敗了也不會尷尬，七天後，我走我的獨木橋。

「散水餅」回禮是怎樣的玩法？再請吃晚飯，會不會太主動？未夠？晚飯後逛日本連鎖雜貨店，閃進成人區，再不懂心意的男人都是白癡，要不根本對自己沒意思。

「男生都愛玩這些？」見他帶點害羞，惟有最後一擊，指著貨架上的飛機杯問：「好玩嗎？」

「應該很好玩。」面紅紅的大男人很可愛，她的心都亂了。

「甚麼應該？你沒理由沒玩過。」

「呀哈，」他的臉不單紅，額頭還冒出汗來，「才玩一次很不划算。」

「原來如此，」她隨便選了隻，「送給你。」

「不不⋯⋯好意思。」他傻笑的樣子太可愛，別說一隻飛機杯，統統買給他也值回票價。

「有甚麼不好意思？」她頓了片刻，「我幫你試會不會更不好意思？」

「吓？」他吐了一口氣，褲襠突然不由自主脹起，答案已呼之欲出。

「明天？」他來不及反應，「吃晚飯？」還沒開口她已拿著飛機杯走出去，「約定了。」

第二天，他穿得特別得體，同事以為他去了應徵，實情是下班後佳人有約。這天他做了追女生的各樣基本動作——約吃午飯、送小禮物、接下班和共進晚餐。

「飲飲食食我不在行，來這些餐廳你不介意吧？」第一天到連鎖快餐店約會雖然有點意外，但也是一種體驗，她報以陽光一樣的笑容。

「沒關係，反正我們還有更好節目，」她輕輕靠過去低聲地問：「有帶來嗎？」

「嗯！」他點點頭，「我擔心了一整天，怕同事發現。」

「我也想見識一下，哈。」

晚飯後，她有年輕時和男友到離島度假屋過夜的興奮，同樣吃過連鎖快餐後，到便利店買「小雨衣」，再回去度假屋「開餐」。不同之處，他買「小雨衣」沒有像當年男友買一大堆零食掩飾，也再沒人用現金，全程手機支付。

「我上網搜過，這家收手機支付。」開房也手機付款，外表淳厚的他果然很追上潮流。

「該死！」付款時，他輕輕吐了一句，她不以為然，拿了門匙速速閃進房間幹正事。

事後他悶悶不樂，她擔心自己表現不好令他失望，安撫幾句，他終於吐出真心話。

「這個月花多了，」赤裸裸躺在床上的他，向天花板呼了一口長氣，「等到消費劵才辭職，『散水餅』可省一筆，安全套和開房的錢都用消費劵，就是算漏了午餐和晚餐，忘了兩個人吃，花多了。」

聽到真相的她瞪大眼屏住呼吸，原來自己只是他消費劵下的優惠，既生氣又掉臉，「要不要我用轉數快補貼給你？」他回頭看著她，「放心，我也收到消費劵。」

假如他說好的話，她或會有殺人的衝動。