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06/09/2022

男女間做了哪些事才視作拍拖？三個原本沒有承諾的人，怎麼就成了三角戀？

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    飛天爺爺

    現實不能文字代勞，知你虛偽幫你出軌的自命多媒體創作人。小說、插圖、音樂隱藏現實與網絡之間，等你搜挖。

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    逢周二更新

　　早上大堂擠滿等升降機的同事，她推開玻璃大門才走了幾步，人群中衝出一名陌生女子，不由分寸當眾摑了她一巴。一聲巨響引來群眾注目，大堂立時鴉雀無聲。

 

　　「發神經？」她按著發熱的臉向女子咆哮。

 

　　「狐狸精！」女子企圖再摑，她先發制人回敬一巴打和。

 

　　「保安！有沒有保安呀？」她向四周大叫，「我要報警！」

 

　　兩名大堂保安跑過來理解狀況，齊齊分隔兩位當事人。

 

　　「狐狸精！對鏡頭笑，我拍片放上網——」

 

　　「夠了，」他突然閃出搶去女子手機，「失禮死。」

 

　　「渣男！背著我偷腥也偷個質素比我好的，」女子指著她大叫，「吃大媽？」

 

　　「大媽？」她指著自己下巴尖叫，「我是大媽？我下個月才三十啊，人瑞！」

 

　　他嘗試拉開失控女生，她把他叫住：「不要走！告訴她我是你女朋友，甚麼狐狸精？」

 

　　他呼一口氣，反問自己做錯甚麼事？

 

　　前陣子在家工作弄得一團糟，惟有回公司處理事務，結果加班了好幾天。夜半下班，在升降機遇上陌生女子。網紅臉，美得來沒特色有點假那種，但也歸納美女之列。

 

　　「這麼晚，加班？」對著電腦悶了一整天，忍不住攀談。

 

　　「不知算不算加班，我工作沒特定時間。」健談的她點點頭。

 

　　「有趣，模特兒？」色心起進入搜獵模式。

 

　　「真會說話，」女子輕撥長髮，「秘書而已，老闆隨傳隨到，你說是不是沒特定工作時間？」

 

　　女子眨眼頻率比平常人高，明顯發功也發電。步出大堂，下一站時鐘酒店。女子辦公室在樓上，好幾次加班也遇上她。都是好玩之人，二人突然變成附近時鐘酒店常客。

 

　　他在公司有意中人，曖昧了一段日子。她知道他近日頻頻加班，替她買三明治和咖啡充飢，借機低調表達心意。投桃報李，他邀她完成手頭工作後一起吃晚飯。

 

　　晚飯終於吃了，他知道她不是隨便女子，只禮貌地送她回家，沒有進一步身體接觸。為免太急進，連花和小禮物也沒送過，說到底其實很享受和她之間的曖昧。

 

　　兩個曖昧的人，沒察覺好幾次給樓上的秘書撞破，在遠處看得咬牙切齒。冤家路窄，兩位女主角終於在大堂遇上，見面禮是互送巴掌。

 

　　他以為一個只是上過幾次床的玩伴，談不上情侶關係，沒想到對方已視他為男朋友。另一個吃了幾餐晚飯，突然變成他女朋友。三個理應沒有承諾的人，怎麼要在眾目睽睽下演猴子戲？

 

　　嚴格來說他仍然單身，自覺和陌生女子上床無不可，但兩位女主角原來已視他為男朋友，在她們眼裏，他經已出軌，死定了。

 

　　男女間其實要做了哪些事才視作拍拖？他突然一頭霧水。

 

 

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