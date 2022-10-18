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18/10/2022

前後腳都逃不過他雙眼？公司有個被保安耽誤的神探伽利略！

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    飛天爺爺

    現實不能文字代勞，知你虛偽幫你出軌的自命多媒體創作人。小說、插圖、音樂隱藏現實與網絡之間，等你搜挖。

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    逢周二更新

　　他和女同事前後腳踏入辦公大樓，女的在升降機門前刻意撥頭髮偷笑，他若無其事走進來，大堂保安微微一笑再瞄了女主角一眼。他放空半秒退後幾步，走到保安身邊。

 

　　「你好像看到甚麼？」他背著女主角低聲地問保安。

 

　　「日光日白，我又沒有陰陽眼，」保安偷笑，「可以看到甚麼？」

 

　　「還裝蒜？」他輕碰保安手臂，「哪裏露餡？快說。」

 

　　「玻璃大門，老遠看見你放慢腳步一前一後，你倆沒有替換上班服。」

 

　　「都說制服有制服的好，天天一式一樣有沒有回家也沒人知。」瞄一眼保安整齊制服，「羨慕死。」

 

　　「制服回公司才替換，要露餡一樣會露的。」二人對望失笑。

 

　　隔天早上，他如常踏入大堂跟保安打招呼。

 

　　「年輕真好，你又換畫？」保安靠向他低聲地問。

 

　　「你是不是在我身上裝了GPS？」他瞪一瞪眼。

 

　　「一個街頭走進來，一個街尾，」指指鼻尖，「你身上都是她的香水味，叫她換淡味的。」

 

　　「你是被保安耽誤的神探伽利略。」

 

　　「不會爭風吃醋？時間管理高手？」免子不吃窩邊草，他偏偏專吃窩邊草，不解。

 

　　「裝個約炮 app 就是，」他打開手機 app 給保安看，「搜一下附近餐單，大家當吃快餐而已。」

 

　　「嘩！」保安目不轉睛，「難怪你吃完不用善後，原來你吃人時人吃你。」

 

　　「要不要也下載玩玩？」保安笑著搖頭，「最近我看上這個，你覺得如何？」

 

　　他打開目標人物頁面給保安過目，保安愈看愈皺眉，「你不說我還以為是普通交友軟件。」

 

　　「在這大廈上班，約了她，待覆，」他沾沾自喜，「到時你又猜猜我們可有成事。」

 

　　午飯時間，他出外用膳前來報喜：「約到了！今晚。」

 

　　「吓？」保安呆了不懂反應。

 

　　「是她。」剛巧新女主角在大堂走過，他在保安耳邊低聲地說。

 

　　「我有個不情之請，可不可以回來時到藥房替我買這個？我要站崗行不開，皮膚敏感。」他一口答應。

 

　　第二天早上，他帶著苦笑走進大堂，昨晚炮友失約，保安拍拍他肩膀說：「算了吧，約另一個，放棄她。」他鬆鬆肩轉身走了。

 

　　「他跟你說甚麼？」失約少女閃過來問保安。

 

　　「你還好意思問？我以為你玩交友較件，原來約炮開房，還要約工作地方的——」

 

　　「爸爸低聲點——」

 

　　「你小心點，惹到一身病看醫生別後悔。」保安噴氣。

 

　　「全靠你通風報信，逃過一劫，原來有皮膚病。」

 

　　「你多謝我公司好了，臨時調我過來替幾個月，間接救你一命。」

 

　　保安昨日發現他約炮 app 上的新目標，竟然是自己女兒。靈機一動託他買藥膏，再拍照發短訊給女兒：「替你同事買了藥，午飯時大堂遇上那個男人，請通知他一聲。」

 

　　女兒被爸爸誤導是治足癬之類的特效藥，嚇得她即時拉黑男主角，還是爸爸好。

 

 

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