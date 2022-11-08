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08/11/2022

八號風球、辦公室、濕身、出軌、小三、老婆共冶一爐，窗外沒有橫風橫雨，室內已山泥傾瀉？

#出軌 #兩性關係 #小三 #辦公室 #打風 #兩性 #8號風球
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    飛天爺爺

    現實不能文字代勞，知你虛偽幫你出軌的自命多媒體創作人。小說、插圖、音樂隱藏現實與網絡之間，等你搜挖。

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    逢周二更新

　　「三號風球，留意天文台報告。」老婆整個上午不停發短訊提醒。

 

　　「趕開會，同事會通知，放心。」忘了一個早上，沒心情理會老婆短訊。

 

　　「好像下午一點半後掛八號。」

 

　　「不說，開會。」

 

　　亂子是真，開會也是真，但其實不是他描述那麼緊要，最重要是爭取八號風球前完成，公事私事一切好辦事。

 

　　「快八號了，留意尾班船。」會議期間，老婆繼續短訊轟炸，家住長洲，尾班船很重要。

 

　　「忘了？昨晚跟你說過，今天加班通宵不回家。」

 

　　午飯時間，八號風球懸掛在即，老闆讓大家提早下班，惟獨他留守公司，果然是老闆眼中的模範員工。

 

　　「掛八號了，你自己小心。」人去樓空，老婆再來短訊。

 

　　「公司沒人，不如轉場。」確認公司沒有其他同事，發短訊給附近上班的小三。

 

　　本打算借加班不回家約小三到酒店過夜，誰知颱風來襲，以為美夢幻滅，腦袋一閃不如轉戰辦公室——落地玻璃窗前，看著橫風橫雨的景色，辦公室內比外邊更雷電交加，必定很刺激。

 

　　小三提著外賣前來，先醫生理上的餓，再治心理上的渴。

 

　　「老公，今天真的不回家？」辦公室內二人激吻連連，老婆短訊伴隨此起彼落，煩過蒼蠅討厭過蚊。

 

　　「問長問短，叫你老婆直接在你身上裝晶片好了。」小三含著他的耳珠，他呼一口氣反一反眼，蒼蠅蚊子都拋諸腦後。

 

　　窗外沒有橫風橫雨，室內已山泥傾瀉，一對男女浪接浪淹沒在呼吸聲中，差點連門鐘聽也聽不到。

 

　　「誰？」小三聽力靈光，先聽到門鐘聲，「八號風球還有人來？」

 

　　「糟糕！」他偷看一眼，老婆半隻「落湯雞」站在門前，「我老婆！」

 

　　小三倒抽一口涼氣，火速穿回衣服躲起來。

 

　　「老婆？怎麼走上來？」整理好衣服應門。

 

　　「剛看完牙醫，尾班船開了，惟有來找你看看可以怎樣。」

 

　　「看牙醫？打風看甚麼牙醫？」

 

　　「很難約不想改期，早跟你說過，是你健忘。」老婆觀察力強，發現他沒拉上褲鏈，「怎麼了？你又在公司自己那個？給同事發現怎算？」

 

　　「呀，」他支吾以對，「公司只得我一個，沒關係吧。」乾笑幾聲拉上褲鏈。

 

　　「噢，」老婆失笑，「反正沒人，那就不要自己來。」

 

　　「濕Bra」老婆很吸引，辦公室開戰更惹人，欲拒還迎怎算好？辦公室、濕身、出軌、小三偷窺共冶一爐……老婆主動，小三沒資格異議吧？不理了！

 

 

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