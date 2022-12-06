姿色秘書看不上，竟喜歡像男人的女人？辦公室捉姦，差點以為多年婚姻死在一個男人手上！

男人有外遇，可以有千千萬萬個借口！最理直氣壯是老婆推三推四、沒情趣不打扮、身材走樣吸力下降等等，總之男人出去混都是老婆害的。

她努力做運動不讓身材走樣，不是自誇，當二、三十歲女生社交平台濾鏡濾到變外星人之時，她自豪地零「P圖」，保養得宜本身就是「人間Photoshop」，零死角每張相都見得人拜得神。

特意買了最新款性感睡前服，她不懂男人對黑絲的迷思，也精心挑選一對配襯。老公沐浴過後步出浴室時，她冒著閃到腰的風險，依在牆擺出「S」誘人姿勢。老公一句「當心著涼」後跳上沙發看世界盃，氣得她半死。

上網搜尋「㷫烚烚」大保湯偏方，老公偏愛帶藥材味的料理，不用花唇舌，他自灌三大碗。流了兩行鼻血，以為晚上會翻雲覆雨，結果老公毫不留情推開他。

「剛才沐浴時忍不住自己那個，不行。」

情願打飛機也不和老婆做愛的男人，除了有外遇，她想不到第二個原因。老公出名工作狂，身為老闆天天早出晚歸，甚少和豬朋狗友聚會，她認定公司有狐狸精。

身為老闆娘，閒來到公司打發時間很合情合理，她決定到老公公司捉姦！

蚊型公司同事有限，女同事之中，以秘書姿色最好，嫌疑最大。觀察了大半天，性格比較霸道，屬於男人只看不碰類型。

「老闆娘，請問有甚麼可以幫你？」秘書忍不住問。

「沒有，沒有，」差點反應不來，「反正閒著，有甚麼可以幫忙？影印？」

「影印？」秘書瞪大眼，才知自己脫節，甚麼年代？影印？「不要介意，其實你——」

「沒有，」她乾笑，「來借 Wifi，對！借 Wifi，家裏的壞了。」

看來不應坐在秘書視線範圍以內，轉個位置在辦公室一角慢慢觀察。

「老闆娘，你最好不要惹她，」姿色平庸的女同事走過來低聲地說，「老闆看中秘書小姐工作效率驚人，但生人勿近，老闆也怕了她。」

看來可剔除最高嫌棄人，難道是面前姿色平庸但熱情的女同事？半小時後，姿色平庸女同事被老闆「照肺」，原來她是老公平日口中的「豬形人」，老公最討厭蠢人，嫌棄指數零。

到公司出巡一星期，甚麼也沒發現，看來除了向老公施暴，相信也沒法和他發生關係。閒著的人最渴睡，不知怎的在辦公室一角睡著。一覺醒來，辦公室人去樓空，沒人留意到她的存在，照明幾乎都關了——除了老闆房。

老遠看見一個虎背熊腰的人溜進老闆房，關了門，不消五分鐘傳來奇怪聲音。不會吧？結婚多年，原來老公喜愛「仔仔一堂」？不肯和她上床，原來有人喜歡男？

提起腳尖走近老闆房，房內傳來喘氣和碰撞聲。眼淚失控滿臉爬，多年婚姻竟然死在另一個男人手上，她不甘！從門縫偷看，才剛宣布死亡的心，突然有了心跳，還未絕望。

老公在辦公桌上壓著的不是男人，是一個很像男人的女人。女人最不甘心的，不是老公有外遇，而是老公的外遇比自己醜一百倍。

後來閨蜜跟她說，男人偷腥是因為「性吸引力」。閨蜜說了一堆看似很有道理的分析，重點是她聽完根本聽不明白。她反而想到，是不是有些問題早已存在，只是二人一直不願面對？嘩！比閨密的分析更難懂，怎算好？