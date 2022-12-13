拼命工作得到了物質生活，卻發現原來物質以外，甚麼都沒有？

他享受工作帶來的成就感，金錢上的，職位上的，能跟付出成正比，多年來樂在其中。早前因為把車匙留在公司，惟有乘港鐵上班。六合彩未中過，當天遇上港鐵事故服務暫停。與其排長龍等接駁巴士，不如回家「WFH」。

他未婚，沒有遇上近日網上流傳「港鐵故障人妻出軌斷正」事件，家裏只有一個「姐姐」傭工。「姐姐」有看網上新聞，知道港鐵出故障，只是沒料到老闆回家「WFH」。

他其實不大喜歡在家工作，不喜歡聽到「姐姐」打掃聲，不喜歡聽到工作以外的提問——「要不要咖啡？」、「午餐想吃甚麼？」、「我去買菜，有甚麼需要？」之類的說話。為免「姐姐」打擾，他決定放姐姐半天假，條件是不要留在家。

突然多了半天假，「姐姐」迅速化了個淡妝出門，獨留他在家工作。

當他準備投入工作之時，才發現在家和在公司都只剩他一個 — — 很多同事因為港鐵故障仍未回到公司。沒有同事的配合，諸事不順實在太無聊，惟有放下工作，小休一會。未到中午肚已餓，想叫「姐姐」弄午餐，才後悔放她半天假。反正同事未回到公司，到樓下餐廳速戰速決。

選擇方便快捷連銷快餐，不消一會已把眼前食物清空，剩下半杯咖啡。開始放慢節奏，看一下餐廳四周，赫然發現「姐姐」在老遠角落，貼在疑似同鄉男子胸前卿卿我我。男子不停輕掃她手臂，溫暖地耳語，「姐姐」散發前所未有的少女感。

「姐姐」來他家裏打工已兩年多，面前的她幸福得令人妒忌。眉頭一皺，「姐姐」好像有老公，在港偷腥？再想一下，不是不是！「姐姐」老公兩年前偷腥，離婚後才到他家上班。大家都在連鎖食店吃快餐，感覺上「姐姐」吃得幸福得多。入冬，突然多愁善感？

反正很多工作要和同事交接，到附近散散步呼吸新鮮空氣。搬來這裏一年多，附近街道既熟悉又陌生，才發現每天幾乎只來回同一街道。記得當日是因為附近有沿海跑步徑才決定買下單位，可惜至今只跑過一兩次，近日翻新加了新設施也不知道。不經不覺，逛了差不多一小時，是時候回家繼續工作。

打開大門，一陣涼風撲面而來，原來「姐姐」已回來。坐在露台椅子上，一邊吃蘋果一邊看海。每天拼命工作，希望有更優質生活，有間舒適大宅，有個看海大露台，他一一擁有了，就是欠缺好好享受的時間。偏偏他的「姐姐」，代替他享受這一切，包括眼前無敵海景。

回到睡房，無奈地打開電腦預備工作。瞄一眼睡床，一直以為純白簡約的床單，原來有精緻暗花，怎麼一直沒留意到？大概是每天下班回來已累得半死，第二天趕著出門，根本沒閒情看清楚這個五星級的家。

對著床單放空，良久才察覺床腳旁有一小片反光物，一角安全套錫紙包裝。他單身，家裏根本沒有安全套，難道是「姐姐」帶男友來「開房」？

出奇地沒有生氣，只覺自己笨得可以。物質生活他都有了，物質以外原來甚麼也沒有，生活一直本末倒置。是不是該重新計劃自己，真正享受一下自己已擁有的一切？例如坐在露台看海吃蘋果的，應該是他而不是「姐姐」，在床邊遺下安全套錫紙包裝角的，應該是他而不是不知名的男人。