疫情唯一欣慰就是大家不拜年？假裝去旅行避年，誰知百密一疏，竟做了小丑……

小朋友的時候他最喜歡農曆新年，長大後拍過幾次拖，可惜每次都在新年前分手，拜年時超尷尬。一年一年過去，單身久了，壓力隨年月增長。疫情期間他唯一感到欣慰的，是大家都不拜年。開心的日子很快過去，今年怎算？

曾經試過旅行避年，今年可以重施故技。機票買好了，可惜航班突然取消，怎算？把心一橫，假裝去旅行，躲在家甚麼人也不見。

為了新年宅在家大計，早午晚餐都預備好，即食麵罐頭汽水零食統統都有。為了更真實，他預備了幾張從前旅行拍下的風景照，設定發布時間假裝人在異地。由於有親戚住附近，他高度戒備，寸步不離開家門；拉上窗簾，晚上減少照明，偷偷摸摸的過年。

他是個好動的人，平日放假也不會留在家，就算約不到朋友，也會一個人逛街、看電影或做運動。今年的農曆年大假感覺特別長，可能心理作祟，年廿九晚上已感到寂寞，全身像被蟻咬一樣。

不得不承認，真的很想拍拖。偶爾也有玩交友 app，百無聊賴開來玩了一個晚上。是太寂寞還是甚麼？怎麼美女如雲？明明很端莊的，看起來也很性感。上一次和女生那個，到底何年何月？實在抵不住，今年他用右手迎接兔年來臨，房間內開了最美煙花。

兔子的繁殖能力超高，是因為應節？他感覺體力特別旺盛，但要宅在家，出外碰運氣也不行。是幻覺嗎？無數螞蟻爬上身，他決定再施出神之右手——搖一搖！天呀！怎麼附近都是上天派來的兔女郎？可惜無法外出打獵，得物無所用。

世界愈來愈荒謬，竟然有兔兔主動找獵人，身上螞蟻迅速增長，咬得他不能自己，神之右手再次出動，緊握硬得比石頭更硬的——電話，跟兔兔聊了幾句。

路不轉人轉，無法外出，其實可請君入甕，邀兔兔回家就是。但胡亂請陌生人回家實屬不智，他開始猶豫。

「不想的話便算了。」兔兔不耐煩，打退堂鼓。

「想，立即把地址給你。」超幸運，兔年上到兔兔。

送上門的原來是進擊的免免，二人翻天覆地，在大廳一直大戰到睡房，再轉場在浴室水戰，差點反轉他的家要大裝修。開心過後，筋疲力盡的他躺在床上喘氣，才發現有幾條短訊。

「我知你沒去旅行，家裡的盤菜剩了一大煲，我不理，現在帶去你家。」原來大戰期間，老媽傳來短訊。

「不要來，我正在旅行，沒看見我 IG？」立即發短訊推卻老媽。

兔兔得到滿足後打道回府，他禮貌地送她乘升降機，跟送吃剩盤菜的老媽撞個正著。

「看來吃飽了。」老媽瞄一眼兔兔，誤以為未來媳婦。兔兔沒有理會，點點頭乘升降機走了。

「萬一我真的不在家——」

「你少來，我有你家門匙。扮去旅行也精明點，難怪不停失戀。」

「明明貼了相片⋯⋯」

「就是！」老媽沒好氣，「你貼台灣照片幹嘛？去台灣現在只限跟團，聰明點好不？」

百密一疏，原來做了小丑⋯⋯