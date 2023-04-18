辦公室示愛疑雲：有生以來第一次有人為自己「那個」，卻因事前攤牌錯失良機？

「給我戴上這個。」公司雜物房一角，她遞上猩猩頭套給他。「嘿，」他冷笑一聲，信手拿起黑熊頭套，「你也戴上，不想見到你的臉。」

「給我戴上這個。」公司雜物房一角，她遞上猩猩頭套給他。

「嘿，」他冷笑一聲，信手拿起黑熊頭套，「你也戴上，不想見到你的臉。」

「這個連嘴巴也遮住怎——」

「你少來，我只答應你用手，」他看一眼周遭確認無人，「不要便算。」

二人戴上動物頭套，蹲下來替他出動「五姑娘」。頭套下一張嘴在偷笑，他偷偷拿起手機拍下一舉一動。

不久前，他躲在辦公室走廊轉角處，鼓起無比勇氣從褲袋掏出一串手鏈，卻給突然彈出的她嚇一跳，手鏈掉到地上。

「這……」她看著地上串有「AMY」的珠鏈吸引著，「這是……」

「送你的，答謝你上次替我買演唱會門票，」他吞一吞口水，「今天你生日嘛，平價貨，昨天路過商場，所以——」

「謝謝！」她迅速拾起珠鏈串到手上，「後天才是我生日，我明白的，謝謝你。」話畢面紅紅的走了。

公司其貌不揚的一對男女，以為愛情不會發生在自己身上，難得有人送上手鏈，她開心大半天。他向來呆呆笨笨，沒進一步行動，完全切合他人物設定，她不介意等下去。

某天大部分同事去了開會，剩下小薯仔的他。百無聊賴偷偷在座位上用手機看黃片，右手不安分有所動作，忍不住在桌下做了不該做的事。近日經常來偷望他的她在老遠看見，偷偷用手機拍下令人面紅的短片。她興奮得伸出戴上珠鏈的手，在鏡頭前做出勝利手勢，自覺也參與其中。

當她苦惱他還沒表白之時，一次偶然機會下，聽到他和另一毒男同事低聲聊天。

「今年我想勇敢點，隨便找個女生拍拖脫單。」她聽到差點笑出來，以他的長相，怎可能「隨便」找個女生拍拖？與此同時，她內心突然有種莫名的悲哀，所以他「隨便」的找上來？

「那天路過串手鏈的小店，」他有點難為情頓了一下，「『DIY』串英文字母，想想女同事的名字，『AMY』最少字母最便宜，所以串了。」

她英文名叫「AMY」，原來只因「AMY」串起來便宜？真相會不會太殘忍？未算，原來黃雀在後。

「本來想送給比較美的那個『 AMY』，可惜給另一個醜樣的『 AMY』發現，誤會一場。」

為甚麼要強調「醜樣」？用「另一個」不可？她受到前所未有的雙重打擊——表錯情加嫌棄醜樣。無論如何，她覺得至少要擁有這男人一次，拿出偷拍影片，威脅要和他做一次。一輪討價還價，他答應給她出動「五姑娘」。

雜物房內，他拍下影片後立即叫停。

「白痴！」他喝罵，「兩條影片也清楚見到你戴上同一條手鏈。」

「那又如何？我舉報你在座位『DIY』，你死定了。」她不甘。

「去吧！偷拍別人淫照犯法，我們同歸於盡！」他賭上一鋪，結果成功，迫使她刪掉影片。

事後他有點後悔，是不是該待完事才攤牌？有生以來第一次有人為他……