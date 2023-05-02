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02/05/2023

喜歡開車，卻遇上指揮官女友：車箱中的甜蜜激情，不消五分鐘便減退？

#兩性關係 #兩性 #壞車 #Love Philosophy #車震 #男女關係 #指揮官女友
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    飛天爺爺

    現實不能文字代勞，知你虛偽幫你出軌的自命多媒體創作人。小說、插圖、音樂隱藏現實與網絡之間，等你搜挖。

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    逢周二更新

　　她和朋友吃過午飯後，他來餐廳接她，順道到花園街逛了一轉。她喜歡盆栽，一時興起大大小小買了好幾盆。

 

　　「車泊在哪？」她問。

 

　　「沒有開車來，」兩手盆栽的他手忙腳亂，「我們乘的士。」

 

　　「怎麼不開車？」她皺眉。

 

　　「壞了開不動，未有時間拿去維修。」

 

　　她住得偏遠，每天上班轉車轉到頭暈，一直渴望找個有私家車的另一半，就算不是天天接送上下班，晚上拍拖也有專車送回家。幸運地遇上他，剛好住在附近，每天順道接她上班，晚飯後又可開車回家。

 

　　「印象中你好像很久沒開車。」跳上的士，她忍不住問。

 

　　「嗯，」點點頭，「是的。」

 

　　「這陣子我們乘 Uber 上下班，還以為你最近很忙，沒精神開車。」

 

　　「也是，其實那個算不上 Uber，是我鄰居，就當乘順風車。」

 

　　「你捨得不開車？你很喜歡開車到半山看夜景。」

 

　　「哈，沒法子。」他知道她暗示甚麼，他喜歡開車帶她到半山看夜景，幾乎每次也車震一番。自從沒有開車，已經沒「震」很久。

 

　　隔天，她弄了他最愛的牛腩，親自送到府上給他驚喜。步行十分鐘左右，來到他村屋大門前，看見他唸中學弟弟正在替他洗車。

 

　　「又給你哥欺負？」她笑問。

 

　　「哥要我洗車，才肯買新手機給我。」弟弟笨手笨腳，半身濕透都是白泡。

 

　　「你哥真的很會戲弄你，不是要拿去維修嗎？現在來洗車？」

 

　　「維修？壞了？今早才開車送爸媽喝早茶回來。」未來阿嫂的臉開始轉黑，弟弟好像洞悉到異樣，立即救亡，「不過哥哥最近很少開車，應該真的出了問題。」

 

　　「來了？」他走出家門，弟弟偷偷給他打眼色，「前天朋友來看過，小問題，所以叫他把車洗淨，待會一起兜風？」她半信半疑跳上車。

 

　　才不足兩星期沒有開車載她，莫名的興奮和甜蜜。不消五分鐘，甜蜜開始減退。

 

　　「怎會走青山公路？多彎又多燈，屯門公路嘛！」她如常發揮人肉導航本色，「在深井轉屯門公路吧！」

 

　　「剛剛新聞報導有交通意外。」車廂內沉默片刻。

 

　　「怎麼不踩油？現在轉紅燈了！」、「上次提過你，走那條小路更快，忘了？」、「跟貼一點便不會給後面小巴爬頭！」

 

　　他喜歡開車，但最怕旁邊有個指揮官女友，受不了才把心一橫假裝汽車壞了⋯⋯男人實在不該心軟，惡夢又開始。

 

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