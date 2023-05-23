示範單位變激情戰場？想著和她在豪華大宅享魚水之歡，卻栽在浴室花灑頭上？

從事地產經紀的他，應老闆要求在單位內拍攝短片方便客人網上瀏覽。

「你先把影片 Whatsapp 回來。」性急的老闆打電話來催促，他草草用手機拍下大廳、睡房、廚房及浴室，老闆逐一點開發現驚人一幕，怒火中燒大爆炸。

非常討厭在辦公室乖乖坐一整天的他，喜歡帶客人參觀單位，可以外出到處走，更可以和別人交談，滿足外向健談的性格。帶客人參觀單位無數，哪管只是納米樓，憧憬有一天自己也是業主，有自己的小天地。

長得不怎麼樣，極其量只是四正，但每次也西裝筆挺，外觀上已加分。加上他開朗，很容易討好客人，尤其女客人。

因利成便，偶爾遇上合眼緣的，幾個眼色，幾句語帶相關的暗示，往往就地正法，在單位內盡享魚水之歡。單位賣不出，也沾了甜頭。

這陣子他遇上她，因為和男友鬧分手，急於租屋遷出舊巢的少女。基於工作關係，他的熱情和關心，無意中打動跌入谷底的她。她知道只是一時錯覺，但暫時得到一點安慰也不錯，所以最近幾乎隔天便聯絡他，下班後跟他到處參觀。

單位內有齊一般家具，一幅完美家庭生活的畫面浮上眼前，她一時心動，靠在他身旁。二人呼吸漸漸同步，他信手關上燈，在陌生的沙發上來了一連串最激情的推撞。有了第一次，第二次便順理成章，接下來幾乎每個單位也成了二人戰場。

今天剛收到豪華大宅門匙，約她參觀，順便在大宅欣賞無敵夜色，在偌大的浴缸鴛鴦戲水。

她走進大宅，已被眼前優雅格局吸引，脫去高跟鞋在大廳轉了一圈。閃到浴室，原來他已盛了一缸熱水，識趣的她立即脫清光跳入浴缸，預備齊齊浸浴浪漫一番。他老闆卻在此時打電話來，要求他拍攝短片供客人網上瀏覽。

她躲到一旁避開鏡頭，以為天衣無可以進入戲肉，老闆卻打來大罵：「你帶女生上去幹甚麼？」

「哪有？」他死口不認。

「浴室花灑頭出賣了你，叫你赤裸裸的女朋友給我滾！」老闆對著電話咆哮。

「對對……對不起，我重拍——」

「你也不用回來，抬頭看看，客人的 CCTV 還在，你覺得你還可以回來上班？」

貪一時之便，結果一切歸零。眼前人是真命天子也算落難鴛鴦，只是霧水情緣，最終只有田雞過河……