大婚日子舊愛踩場？與前度拍下「那種相片」，該如何向未婚夫解釋？

婚姻註冊處小小房間內擠滿來觀禮的親友，才剛開始不久，頂著鴨嘴帽的他衝進來，向穿上簡約設計婚紗的她鞠躬，嚇得全場鴉雀無聲。不知所措的她惟有趴在桌上，不敢直視這個前度。

「我是來跟你道歉的，所以對著你說比較好，」他輕皺一皺眉，「我要在這邊跟你慎重地再說一聲對不起，讓你承受了這個人生不應承受的事情，真的很抱歉，對不起。」再來一個鞠躬後轉身離場，臨行前拋下一句：「那種相片終究都拍了，但都不是被迫的。」

他離場後所有人的目光轉移到她身上，旁邊嚇呆了的新郎好不容易吐了一句：「你和他拍了甚麼照片？」

「你有甚麼不應承受的事情？」見她沉默不語，新郎追問下去。

沉默沒法解決問題，人群中開始講論紛紛，舊愛來踩場一般都涉及桃色素材。簽紙結婚當日即場爆料，這前度夠絕，房間內仿佛聽到「剝花生」的笑。

「會不會有甚麼不該看到的相片流傳開去？」對新娘素有微言的未來奶奶終按奈不住開口。

「不是大家想像的，只是……」新娘欲言又止，愈描愈黑。

「不是大家想像？還是大家不敢想像？」奶奶繼續發功。

「不好意思，」註冊處的同事開口，「後面還有很多新人等候，還要繼續嗎？」

「且慢！」奶奶張開五隻手指叫停，「拍了甚麼照？至少給我過過目，看了才繼續。」她聽後再一次趴在桌上哭起來。

「成了，」才剛離開婚姻註冊處的他打電話給朋友，「我們都報了仇。」

「她活該，明明按她意思拍好的婚紗照竟然反口說不要。」朋友當自由身攝影師，不久前替這對新人拍了一輯婚紗照，結果新娘子發難不收貨也不付尾期，還偷偷把照片交給另一位攝影師參考重拍，行家互通消息令事件曝光，雙方僵持到今日。

到婚姻註冊處踩場的他，女主角曾是他下屬，崇拜他的工作能力和經濟能力。二人愛到談婚論嫁，婚紗照也拍了，卻一次意外發現她偷腥。沒料到她先發制人提出分手，離職後不久，今天和姦夫簽紙結婚。

陰差陽錯，攝影師朋友給她佔了便宜，一怒之下想出今天點子——跑到婚姻註冊處來一場大龍鳳駕勢人家婚禮，讓屈在心裏的悶氣消減一下。

剛才說了一番用來惹人誤會的說話，細心想一下，哪些相片比床照更具殺傷力？可能是婚紗照……