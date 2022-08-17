「跟你一起後，才發現沒法忘記他」：世上最荒謬的愛情，是你一直無法對前度死心

分手只有約三星期，T上月初以連環放閃的姿態公告新戀情。

關於她的新男友，我們一眾姊妹們也早有所聞。嚴格來說，他服兵役已超過四年，侍候娘娘多時終於守得雲開，升格為大將軍，值得掌聲表揚。

誰想到，T那邊廂高調拍拖，這星期卻忽然低調分手，「他……他想親我，但我未有這個心理準備，現階段拖手和擁抱已經是我對他最大的接受限度。他一靠近，我下意識把他推開，然後他便開始抓狂，罵我根本沒當過他是男朋友！」T一臉不屑。

他說的沒錯，大概他也猜中自己的身份不過是止痛藥吧！當初以高調放閃的形式登場無非是為了給T的上一任看，實際上這位新男友只是她用來激發前度妒忌心的工具人。而工具人嘛，當然未有資格討親親。

T的身體語言刺痛了大將軍，原來娘娘變成了女友，依然只可遠觀不可褻玩。

「我承認我還未放得低前度，但我總算是明確地給予了他一個正式男友身份，我要求的只不過是他像慣常一樣待在我身邊而已，他逼我親熱難道就不算乘人之危嗎？」

不得不承認，重新展開一段新戀情，確實是治療情傷的辦法之一，但最恰當的處理程序，是先確定自己對前度已經徹底死心，才慢慢借用另一個人給的快樂去撫平傷痛，而不是有預謀地利用新歡激發前度的醋意，藉此挑起前度回來爭取復合。這一次，我絕對支持大將軍叛變，他在最後關頭總算看清楚了形勢，保得住男人的尊嚴。

還好的是，他一直知道故事來龍去脈；換個處境，那些我們新相識的對象，並不一定容易察覺大腦殘留著前度的影子。

那些把心事瞞得漂亮的人，等他接受了與前度復合無望的事實，或許你還真的有機會站得住腳。要不然任何風吹草動，例如前度發一個訊息，甚或只是給他的相片按個讚，便足以令他再一次魂飛魄散。

我不介意替你治理上段經歷帶來的創傷，卻介意你未放低前度便開始另一段新戀情。討厭的不是她，討厭的是你一直拿我來與她比較。

你害怕一個人踏足那些你們曾經一起走過的大街小巷嗎？於是隨便找個替身陪你重遊舊地，懷緬那位你依然眷戀的她。我算甚麼？我的存在，是為著讓你心裏默念「可惜不是你」；我的角色，是為著讓你歎息怎麼「十個她不如一個你」；我的價值，是為著讓你抬舉她的價值。

然後嘛，你以為交往順利的中途，有一天男友突然提出分手，當刻可能你不明所以，甚至懷疑自己有哪裏做不好…… 但其實背後真相是因為他的前度失戀了，所以男友也趕緊把你甩掉，並以單身姿態直奔她的身邊。

成年人，大概你不是剛剛才發現還沒放下前度，我又不是舞刀弄槍迫你愛上我，怎麼不先梳理好自己的情感，便已急不及待出來害人？

世上沒有任何分手藉口比「我沒法放下前度」來得荒謬，你沒有放下她是你個人問題，為何受懲罰的是我……