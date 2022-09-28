相愛容易相處難：婚姻可以用感性作開端，卻要以理性去經營

抗疾抗了將近三年，這段日子我見證過身邊不少情侶離離合合，有的說捱不過長期分隔異地，有的說兩個人困在家中爭吵不斷，有的說婚期一改再改失去了結婚的衝動。

啊！我差點忘記了結婚或多或少需要衝動。

就是說，有些事情假如你選擇用理性分析權衡利弊，或有可能一輩子都成不了事。例如置業，加息怎麼辦？失業怎麼辦？負資產怎麼辦？銀行call loan怎麼辦？將來大維修遇上圍標怎麼辦？又例如生孩子，身體有缺撼怎辦？樣子長歪了怎辦？將來作奸犯科怎辦？

天使才剛打倒魔鬼，下一個關卡又來了，我們永遠都預計不到前面尚有多少問題要應對。想不到，不如不去想了，也許人生有些路程是註定要用順藤摸瓜的方法走過去。香港人最喜歡那句「煮到埋嚟就食」，未碰壁之前，我們都以為關關難過關關過。

某個加班至零時的夜晚，回家路上突然很想念伴侶溫柔的擁抱；浴室燈泡壞了，突然覺得一個家不能沒有男人；朋友結婚，感動的氛圍突然喚醒了你對婚姻的憧憬。那些「突然」構成了一股衝動，想趁心裏最需要對方的時候勇敢一次，直覺告訴你：是時候了！

一剎衝動過後，面前有更多的現實問題要解決。有些情侶在策劃婚禮的過程經已出現暗湧，勉強遷就的，以及不可以妥協的，全都寫在臉上；解決得到的，以及擱著不管的，都默默記在心頭。那些半途拉倒撤回婚事的男女，也許尚算幸運，他們往後不用再經歷更漫長痛苦的廝磨。另一些覺得「洗濕咗個頭」，只能硬住頭皮繼續完成餘下旅程的，則要用一生去償還這個艱辛決定。

我不會抹煞那一刻的結婚衝動是建基於深愛，但事實上，光拿著入場券是沒意義的，場內還有一大堆需要兩個人努力經營的任務，需要有共識的事情太多，例如金錢價值觀、照顧雙方家庭、對住屋的要求、工餘時間分配、生育問題及延伸的教養細節等等，還未計算成長背景構成的自我價值，每個細微的表情和言行，我們都不能輕視。包容和遷就，也不是用嘴巴隨便說了算，忍一次、忍兩次，再來會是麻木抑或反擊？而我只知道，當耐性耗光了，愛也會隨之而消失殆盡。

相愛容易相處難，用情侶方式合得來，不代表用夫婦身份一樣順利無阻；除非你自問已經作好最壞打算，否則衝動背後，還是應當有一定程度的溝通基礎。

結婚需要衝動，然後呢？到分開的時候，卻又怪責自己決定結婚錯在一時衝動；這把雙面刃的存在，就是要為你們的愛情劃出一道道深刻的疤痕。