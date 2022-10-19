無懼單身：當愛情的快樂和哀傷都翻倍，你會想念孑然一身的自由嗎？

近來我正忙著持續進修基金認可的課程資料，好友不忘揶揄我：「怎麼從不發覺你如此上進？」

的而且確，我只不過覺得放在面前那二萬五千元不拿白不拿，所謂資助本來就是每年寄來那個綠色信封催促我交出去的；我從中取回一點點，總比用來填海好些吧！畢竟，這世上許多東西付出了就無法收回，例如感情，你以為不愛就等於收回？問問你那顆破碎了的心，它也許比你更清楚。

何況，單身是最適合進修的時機，消磨時間是其次，主要是想到某日談戀愛了、結婚了，甚至要帶孩子，到時候才想留些空間給自己做點甚麼，恐怕已經太遲。雖說任何情況下都不應該忽略自己，但當要把滿滿的日程排序時，你便會明白犧牲私人時間是最簡單快捷的做法。

所以……單身時期享有的優勢，不趁單身時耗光耗盡，難道要等到身邊多了羈絆才去追悔嗎？

偏偏，現實就是太多人著眼於單身的苦處，甚至認為甚麼身心自由、無人管束等等都只是自我催眠。你有很努力去主動脫單嗎？市場上明明就有大量交友渠道，如果你仍然相信緣份自有安排，大概你的潛意識是傾向寧缺勿濫，對不對？

既然選擇順其自然，又為何要矛盾地排斥孤獨感？

我們只羨慕別人過得甜蜜快樂的一面，卻忘了當愛上一個人時，你的喜怒哀樂，通通都與對方的一舉一動掛勾。愛人令你的強心臟變得柔軟，同時也敏感脆弱。

感情穩定，伴侶待你很好，兩個人的快樂指數以倍數直升上二百巴仙。然而，生活裡不可能有百分百的甜，所有隨對方而來的情緒起伏，同樣也是以倍數計算。他生病了，讓你擔心；他遇上挫折，你也會一同難過；他背叛了你，你體會到傷痛欲絕的滋味。

單身時你只需要管好自己的生活，做你喜歡的工作，吃你喜歡吃的東西，見你想見的朋友，隨心所欲地過每一天。有了伴侶，你要隨時報備行蹤，要遷就對方的口味，朋友只剩對方過濾過的，工作太忙會被抱怨，工作太閒是不夠進取，忍耐著幾乎受不了工作壓力，只為多掙一點錢，否則對方會說看不見你們的將來。

當然，剛展開一段新戀情時我們總寄望今次是遇些對的人，但寄望終歸寄望，想一想那些提出分手的人，都是一心從有缺憾的關係中逃出，寧願孑然一身，也不想兩個人勉強捱下去。是的，當伴侶帶來的快樂，未能夠抵銷同樣以倍數放大的傷痛時，回復單身根本不算壞事。

何況，你永遠不會知道你人生餘下的單身日子還剩多少。

尚未遇上命定的人，讓自己的整顆心靈維持在一個穩穩妥妥的健康水平；在未需要遷就任何人之前，按自己的喜好隨心而行；未需要對任何人的將來負責任前，好好掌握完全屬於自己的生活節奏。

不要忘記，單身的日子也值得我們去享受。

因為，說不定一年後、一個月後，甚或一星期後，心頭的軟肋突然被某人捉緊，你便再沒有「瀟洒」的條件了。