「上天要你知道的感情真相，任憑對方瞞得再好都會徹底敗露。」大部分猝死的感情，底蘊裏都是出軌惹的禍

「天網恢恢，疏而不漏」是我對感情世界其中一個最堅定的信念。

就是說，哪怕對方如何巧妙地隱瞞一件事情、哪怕所謂時間證人推翻了疑點、哪怕他熟練地吐出一堆合理化的藉口，只要上天認為你有權知道真相，總會讓你從蛛絲馬跡之中找到端倪。

男友向K提出分手，理由是受不了她的工作太忙，也不喜歡她老是勸他多儲點錢買樓結婚。K無言了，作為網店東主，雖然全天候都忙著回覆客戶查詢，但每個訊息都有機會替網店帶來收入，她當然希望愈忙愈好。至於買樓結婚，畢竟兩人都快踏入三十歲了，為未來打算也是人之常情。

沒有經過狠狠的吵架或冷戰，這次分手彷彿是一個突如其來的決定，K甚至從不知道男友心裏對她有如此多的不滿。

正當我隱約覺得分手的背後可能有著其他原因，那邊廂K收到了另一位朋友的告密短訊：「你認識這個女生嗎？九月的時候我碰見過你男友與她吃晚飯，那時他還落落大方地跟我介紹那女生是他的表妹；我有點懷疑，所以遠距離偷拍了一張相，到現在聽聞你們分手了才想起這件事。」

K從沒聽男友提起過與表妹吃飯，卻覺得女生的樣子有點眼熟，她點開了網店的帳戶，從通訊欄中看到了一位近期下單的女生，她的頭像與朋友傳來的相片有九成相似。

如果沒有估計錯誤，女生早就知道自己是第三者，所以才樂意在男方與K的朋友面前扮演「表妹」角色。心寒的是，她大概亦知道K的身份，才故意到她的網店下單，用一個安全距離去與男方的正印女友接觸，有種你在明我在暗的挑釁。而證實事情真偽的方法也很簡單，K到女生下單的送貨地址樓下待上了一會兒，果然就看見男友出現。

很像那些網絡愛情微電影的套路嗎？事實是，這些「人謀居半，天意居半」的巧合每時每刻都正在現實世界發生，你和我都屢見不鮮。

K不想撕破臉皮，沒有抓住男人當面對質，她只是傳了個訊息罵一些該罵的。「這種懦夫不要也罷，自己出軌了，卻把分手理由都算到我身上，害我差點以為自己把他逼走！」K說道。

看得多了，便會知道有些結局來得不尋常。

真正不滿的，也許早就滲透在日常的齟齬當中，你不會不知道關係正陷入分手邊緣，也不會不知道問題所在，到對方把感情死因說出口，你準會分析得到多少真、多少假。

明明一直恩愛如昔，怎麼他竟會突然提出分手？不難猜到，維持恩愛是為了不讓人對出軌起疑，在還未確定與任何一位了斷之前，保持三方生態平衡是必須的。來到非解決不可的時刻，不想做罪人的他便惟有草草交出幾個事不關己的藉口，把責任推卸得一乾二淨。

不相信嗎？大部分猝死的感情，底蘊裏都是出軌惹的禍，這幾乎是借鑑歷史得到的結論。而天意要你知道的真相，總會有水落石出的一天，即管等著瞧吧！