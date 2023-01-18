「相戀多年，仍未見家長，就連過時過節也不獲邀同行……」他的心事，你又有諒解過嗎？

取消限聚令後的第一個農曆新年，作為熟齡單身女，我的拜年恐懼症又來襲了！對親友訛稱自己是密切接觸者而拒絕出門，會被神明責備嗎？

我知道的，有些人很熱衷過節，很享受大家族團圓的溫馨，甚至將這種殷切的感受放諸於伴侶身上，希望融入另一半的家庭生活，徹底滲透對方的世界。偏偏，不是每個人都喜歡熱鬧，如我一樣的社恐患者比比皆是。當這兩類人走在一起，擦出來的火花，往往也夾雜著火藥味。

「四年了，除了有次與男友在街上碰見過他的妹妹之外，便再沒見過他其他親友，當然他也沒有帶我見家長。有時候，我真的覺得很委屈，聽見朋友都在張羅要買些甚麼跟伴侶的父母拜年，我卻從沒這個煩惱。我有問過是不是他的父母不想見我，他說並不是這樣，只是他不習慣在家人面前拍拖。這是甚麼邏輯？安排我們見個面，繼而培養出新習慣就不行嗎？」H抱怨。

要是H的男友沒撒謊，我在猜，他大概並不是那種很嚮往家庭生活的人，在家人面前可能會將真性情隱藏起來，相反在女友面前反而更坦然自在。然而，當父母和女友同時處於一室，他的兩種人設便會重叠，所謂不習慣，也許是不想勉強協調，避免氣氛尷尬。

「他有說過跟家人關係一般，但為何不相信我有能力將他們重新連繫呢？說不定在我這個外人面前，大家客客氣氣，反而少了矛盾呢？」

一切都是假設而已，事實是，他不喜歡，而你的堅持又是為了甚麼？

很多人也有種錯覺，認為只要融入對方的生活，就代表關係密不可分；愈多人知道他們的情侶關係，就少一分危機感。不帶自己亮亮相，就等於見不得光，背後必定有所隱瞞。

其實，見面又如何？結婚宴客公諸於世，離婚率還不是一樣的高嗎？

生於美滿家庭的人，或許很難想像其他孩子是如何成長。偏偏，原生家庭是最影響一個人的身心發展，他不喜歡兩者混搭，必定有其原因。一位本來有相同問題的朋友，待到討論婚事時才知道，未來家姑的性情原來異常固執，男友一向不帶她見人，就是盡量保護她免被嚇怕。這種做法也許會不易被諒解，但在對方眼中，作為兒子，有些苦難無可避免，但作為自家女友，躲得過的禍，又何須用生命值硬接？

當然，接受與否，也關乎個人的感受，要任何一方勉強承受也不太好。只不過，假如你的堅持純粹是因為比較之下，羨慕其他人可以光明正大登堂入室，倒不如想想那些經常怪責要陪伴對方出席家庭聚會的人兒，也許她們也正在妒忌你可以省卻了討好一眾姨媽姑姐的煩惱。

世事沒有兩全其美，而我們可以做的，就是提醒自己，別要成為你曾經害怕的大人，往後好好經營一個家，讓孩子遺傳得到戀家體質，也將家庭溫暖一直好好的傳承下去。