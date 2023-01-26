明明是自己喜歡的人，為何當對方表白就會變得厭惡？蛙化現象：愛與不愛，或許就在某個

《青蛙王子》的故事相信大家並不陌生，長大後也常常看到一些題材相關的電影和劇集。那些曾經讓你瞧不起的醜男，每每都是「潛力股」，真愛或許真的可以將他們變回王子。

蛙化現象，你又有聽過嗎？由王子被貶回青蛙，是怎麼一回事？

早在2004年，日本心理學家藤澤伸介博士已經提出的蛙化現象，指的是有些人被暗戀對象表白後，反而會產生一種厭惡感。喜歡的人剛好喜歡自己，不是很美好嗎？然而，近日一個日本綜藝節目進行了相關調查，過百位受訪者當中有半數女性指自己曾經遇上蛙化男生，原來她們眼中，蛙化的定義已由表白一刻延伸到日常，當心儀男生做出一些違反人設的行為時，便會立即蛙化。

明明是自己喜歡的人，為何當對方表白就會瞬間變得厭惡？大概是因為這種喜歡並非全然來自對方，她們喜歡的是得不到的男生，喜歡那個默默付出的自己，喜歡患得患失的曖昧感覺。更甚的，是出於個人的自卑感，認為自己不值得被愛，「竟然喜歡這麼差勁的我？他的品味很有問題吧！」；又或是對性行為抗拒，「知道我喜歡他，以為唾手可得，表白完就可以弄上床？」

開始有一點明白藤澤伸介博士闡釋的這種心態，問題未必出自對方，但個人主觀角度卻會將其蛙化。然而，在這狀況下，可憐的並不是被蛙化的對象，而是女生本人，喜歡的都變不喜歡了，距離幸福不是愈來愈遠嗎？

另一種蛙化，是指男生踏中了地雷，觸及女方的底線，愛情的火苗就因此而一秒冷卻下來。

受訪的日本女生眼中的三大「蛙點」，第三名是行為丟臉，別以為達到某種程度才令女人生厭，其中一位受訪者說看見男生拿著餐盤在美食廣場左顧右盼找座位，便已經覺得很「蛙」。這例子或許太苛刻，但行為丟臉會讓人徹底覺醒，卻是千真萬確。

第二名是小家子氣，例如為了省十元八塊而放棄吃自己比較喜歡的東西。

第一名，我也頗有同感，就是不能接受男生穿搭太土、太沒品味。

外表尚算俊朗整潔，但內裏一團糟的你又能想像嗎？朋友A小姐第一次跟男友回家過夜，大門打開全屋一片狼藉，嚴重程度令她以為真的有賊入屋，最令她吃不消的，是床單有陣極之倒胃的酸醙味…… 完了！她自問沒有耐性去改變這個人的衛生習慣。

甚至，有時候愛與不愛可以來得更撇脫。例如看見對方吃飯時將擤過鼻涕的紙巾放上餐桌、看電影時已「shuuu」了他數次但仍照樣跟你說話、為了貪小便宜而無理投訴服務員、剪了一個你不喜歡的髮型等等。

當然，這種蛙化在男女身上皆適用之，女生踩雷，男生變臉，一樣屢見不鮮。

愛上一個人很容易，不愛一個人也可以很突然。「我愛你」三個字有時候並不如我們所想那麼認真沉重，在某些人口中，「我愛你」其實很廉價。

真愛是甚麼？真愛就是…… 明明你是不折不扣的青蛙，看在對方眼內也真的只是青蛙，但他/她仍然願意把你當成王子或公主一樣去寵愛！