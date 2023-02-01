「我家很凌亂！」成為三子之母後，斷捨離收納女王麻理惠也放棄整理？為了愛情和家庭，你會殷然接受轉變嗎？

上星期看到一則新聞，標題是「近藤麻理惠放棄整理：我家現在很凌亂」，正在喝水的我差點就嗆到！

近藤麻理惠，可算是婦女界的精神領袖，喜歡整潔的會效法她，沒那麼精於家事的，也會被斷捨離三個字潛移默化，購物時開始變得小心奕奕，怕買到不管用的東西會浪費收納空間。

是甚麼讓近藤麻理惠放棄自己的專業？就是孩子吧！從收納女王變成三子之母，便再沒那麼多時間精神去整理家居，她說：「享受和孩子們在家共渡時光，才是最重要的事」、「我在這人生階段，這種消耗時間的方式，對我來說是最正確的……」。

結果消息一曝光，主婦們紛紛表示鬆一口氣，意思大致是帶孩子後，連收納女王本尊都無法抽時間保持家居整潔，那麼我家凌亂不堪也實屬正常，絕不能說是我偷懶吧！另一邊廂，有人分析麻理惠高調放棄收納，只為想轉換跑道，將事業重心由管理物件，變成管理時間，教人如何分配好母親的角色工作，讓事業再一次起飛。

不論麻理惠動機為何，事實就是她不再是十多年那位單身女子，以前留住令自己「怦然心動」的東西，其他不再心動的通通捨棄了就可以，現在連同丈夫跟三個孩子生活，可不能一個人作主替他們斷捨離。

踏入人生新階段，轉變無可厚非。然而，不是每個人都願意接受自己的新身份；明明當日花樣年華，追求者眾，為何今日要擠在超市買尿片奶粉？曾經事業為重，萬人之上，今日卻窩在家裏替孩子檢查初小功課。

有些人吹捧母愛偉大，但這從來不孩子的選擇，而是作為具備成年人思想的女生，對母親角色的渴求，孩子的到臨是成全了她們的心願。決定了，落實了，就該為新的身份負責任，放棄舊有生活是執行自己的選擇而已，談不上偉大不偉大。

麻理惠做了一個示範，不勉強推銷「帶孩子也帶孩子的收納方法」，而是徹底告訴你，與其花兩小時執拾，再被孩子用兩分鐘破壞，倒不如用那兩小時去跟孩子快樂相處。

巧合地，網絡上同時有則關於新加坡一位美妝網紅被討伐的新聞，指她在產房內的30小時，都是帶著厚重妝容美美地生產。而產後第7天，她上載了隱約露出馬甲線的照片，要讓人看見她只花了一星期便修身成功。

結果，女士們看不過眼，認為她過度美化產後的情況，多少婦女油頭垢面，嚴重睡眠不足，甚至產後抑鬱，而她的美照則猶如在那群產婦的傷口上撒鹽，徒添她們的壓力。當然，也有一群人認為網紅的照片帶有激勵作用，為何不能一起進步，反而要打壓那些比你努力活好的人。

做人難，做女人更難，何謂對錯其實沒有既定答案，怎麼麻理惠的放棄讓他人舒了一口氣，網紅的美照則對他人構成壓力？事實上，我們該怎麼做，從來跟別人無關，每個人都是走到那個階段，才看得見自己的想法和需要。

不管你決意摒棄舊我，抑或繼續保留本質，只要你接受身份上的變化，盡好了母親的責任，便不必再理會其他雜音。