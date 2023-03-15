「並非因嫌棄所以不愛，而是不愛了所以才嫌棄」遇上新歡，人們通常編一堆藉口來支持自己變心？

看K一臉苦惱，不停戳著茶杯中檸檬，我忍不住吐糟：「你傷害男友還不夠嗎？放過這些無辜的檸檬吧！又苦又澀……都是你一手造成的。」

K的煩惱是躊躇著怎麼跟拍拖6年的男友分手，當然，表面上她是想「裸辭」這女友崗位，事實上她暗地裡已有潛在的新對象，只是不想被標籤為變心出軌，才想先移走男友這個最大障礙，待一段時間才與新歡光明正大地公開關係。

「我覺得跟他的距離愈來愈遠，他每日只顧工作，下班後累得哪裡都不想去。我想叫他陪我跑步，陪我看戲，他都推搪說太累了。其實我們的嗜好也不太相同，沒太多共同興趣，叫他陪我做些甚麼是真的就是『陪伴』，而不是發自內心的喜歡。相反新認識的那位，我們的喜好很接近，他很捨得花時間在我身上。」K說，「你覺得……我該不該跟男友說感情淡了？好像比直接說出那些問題好些吧！」

當然可以，感情淡了是事實，反而那堆所謂的問題，卻更像刻意找碴。男友忙於工作，可能是為了給你更好的生活；他累得哪裡都不想去，是他真的需要多休息，而不是拋下你去找其他樂子；嗜好明明不太相同也願意陪伴你，他的苦心你沒看得見嗎？

交往6年，大概不會是剛剛才發現大家喜好不同吧！為甚麼起初毫不在意的東西，後來會變成致命傷？我問K：「你是不是因為遇到了新歡，才覺得感情變淡了，男友不夠好？」

「未遇上他之前，我以為這一輩子就跟男友平平淡淡地生活，是他令我找回戀愛的感覺。的確，是因為他的原故，我才會思考男友是不是真的適合我……」她說。

我無意質疑K的判斷，大部分「舊換新計劃」的前因後果都相差不遠。

變心有錯嗎？男未婚女未嫁之前，大家確實是有權選擇，沒可能明知雙方不合但仍勉強綑綁一世。K想先理好跟男友的關係才與新歡正式開始，好歹也比那些一腳踏兩船、可以瞞多久就瞞多久的人好上一點點。

然而，那些導致分手的究竟是原因抑或藉口，還得好好想清楚。男友身上的所謂「罪名」，在新歡出現前本來並不是一回事，但當一有比較，而你潛意識想離開男友，你便會開始從他身上找碴，嫌棄他這裡不足、那裡不夠，好去說服自己離開他是合情合理的。

先弄清楚，你並非因為嫌棄所以不愛了，而是因為不愛了所以嫌棄。隱瞞自己變心的事實，倒過來說成是對方的問題，這樣對待一個把你放在心尖的人，公平嗎？

「舊換新計劃」的結果，不外乎是滿意和後悔，前者印證了自己的選擇正確，後者呢？新歡的合拍度也許很高，但他會為了你們的將來而拼命嗎？他會連自己不感興趣的都奉陪到底嗎？落錯車的無奈，是當你想回頭時，車已走得遠遠，明明安坐車上的人，如今一步一艱辛，想挽回已經太遲。

追隨自己內心的聲音，去愛想愛的人是很重要，但冒險之前，請確保自己有足夠勇氣去承受一無所有的後果……