「說愛我，為何不肯為我改掉你的壞習慣？」要求對方改變，怎麼就不能包容他的缺點？

相戀一年，剛與男友展開同居生活的T，每日都有新鮮事情要訴苦，例如男友的鼻鼾聲太吵，又例如揭發了以往男友未夠11時便訛稱要去睡覺，實質是躲在房間打電玩。在T的管制下，現在男友每日只可以玩一個小時，而經過一輪討價還價，她終於答應讓男友將時數累積，假設昨日沒打機，今晚便可玩上兩小時。

更甚的是，為了不尿濕廁板或地面，T要求男友坐著小解，「兩個人生活就是要互相遷就，如果這麼微小的事情都不肯為我作出改變，往後怎麼走下去？」至於關上門後男友有沒有嚴格執行，T自己則不大清楚。

要作出妥協和改變的，又豈止電玩和上廁所？「性格上也有很多方面要改善，他太媽寶了，竟然說一星期要安排兩晚回老家吃晚飯，這麼愛媽為何還要跟我同居？我告訴他，一個月跟他們聚會一兩次已是我的極限……」T說。

是有點誤會嗎？戀家、孝順不代表是媽寶吧。如果你將來打算生育，請嘗試站在母親的立場去看看這件事，她辛苦養大兒子，都已經淪為給你差遣的侍從，你不想跟他回家就算了，憑何要他改變對待家人的方式？將心比己，他日你成為了媽媽，也希望孩子抽多一點時間陪伴你，不是嗎？

你呢？你有為了他改變些甚麼嗎？

「沒有，他這個人對任何事情也得過且過，毫無要求。還好的是，我在沙發上堆了一座『衫山』，他看不過眼時會幫忙執拾，但女人嘛，誰家中沒有『衫山』？」她說罷哈哈大笑。

女人真可怕！永遠要求對方為自己而妥協、改變，甚至犧牲。但到某些關口，卻又會對男人叫嚷「是你變了！你以前不是這樣子的」。當然，她們要的是男人愈變愈符合她們期望，而男人嘛，他們也許不是沒有要求，只是明知說了出口可能會換來女人的反噬，那就不如不說。

即使如你所願，他改變了，但高興的也許只有你一人。

相愛，就是合二為一，意味著雙方必然需要磨合。然而，許多人將磨合的著眼點放於「妥協」、「改變」，卻忘記了自己也應該「遷就」和「包容」。

記得很久以前看過一個資深男藝人的訪問，口才了得、以主持為專職的他，被問及與妻子相處之道，他說：「不要忍，但適當的讓是需要的」。他的答案給予年紀還很小的我一個極深印象。的確，容忍始終有個限度，底線一旦僭越了，一切變化將無可預料。然而，對方不是甚麼外人，而是自己最疼愛的人，除了大是大非之外，還有甚麼不能用我的愛去包容？畢竟，改變自己比改變別人輕易得多。

習慣被寵愛，我們容易變得寬己嚴人，更甚的，是把對方的忍讓當成無所謂、無要求。平心而論，他那些所謂缺點有嚴重到要分手的地步嗎？要是他改不了又如何，你會默默接受還是選擇放手？

只可惜，許多人待到分手了才後知後覺，比起後悔、比起失去他，原來包容也不是很難。