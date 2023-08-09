「花盡時間去感動一個人，卻敗給新相識的他」愛情世界從來不是先到先得，也沒有真正的公平

一臉頹唐的J跟我說：「我暗戀了她3年，後來又追求了2年，前後花了5年時間在她身上，她都不肯跟我拍拖。然後……她竟然跟一個相識不到半年的男生在一起，怎麼要對我這樣不公平？」

公平？

先不說首3年你暗戀她而她一直不知情，就算你表白了又如何？她有權做選擇，只不過沒有選擇你而已。「那3年暗戀是因為我不想『撬人牆腳』，所以我等她回復單身後才正式追求她，她說她沒心理準備那麼快開始新戀情，我尊重她所以決定慢慢等待，怎知她竟然見異思遷！」

欣賞你抱著不想破壞別人感情的態度，但能不能構成威脅又是另一回事。

我不懂得女生當時的心態，她真的有把J放在考慮之列？抑或只不過想找個藉口婉拒他？男人有時候搞不清楚，你正在追求的女生可能只得一個，但女生卻可能需要同時間應付多於一個追求者，她可不是一定要回應你對她的愛。

更何況，戀愛從來不是先到先得，她當初寧願維持單身都不肯給你機會，答案還不夠明顯嗎？敗給一個跟她相識半年的男生代表甚麼？不就是代表著終於有個人令她心動吧！

愛情是感覺，是機遇，並不能用累積時間來計算。我從來都不覺得守在一個人的身邊就能夠感動對方，相反的是，你愈等待，只顯得愈無能為力，等個10年又怎樣，不過在提示著你枉花了10年還是未能被愛上。

類似的例子，還有男方遲遲不肯結婚，女人覺得青春都被白白浪費了，好不容易落下分手的決定，誰知隔了沒多久，男人遇上新歡，不夠一年便決定閃婚，甚至很快懷上寶實，從此一家三口幸福滿溢。

女人很不忿，她花上7年都跑不到的終點，那個她一下子就達陣了，「前人種樹，後人乘涼，我把男人調教好，他卻成為了別人的丈夫，怎麼要對我這樣不公平？」

的確很抱歉，但愛情就是這樣，也許他亦曾經深信你會是相陪到老的人，但時間久了，卻愈來愈察覺那種相處並不如當初所想像。那7年的作用，大概是要讓他更清晰理解，和你最遠只能走到這裏。

公平？或許你的付出與回報並不對等，但如果雙方沒涉及到玩弄、欺騙和利用，那麼所謂的失衡，大概都是一些無以為報的錯配，是投資失誤。當感覺佔據大部份的比重，「公平」二字在愛情世界經已不適用。

Timing常常被拿來作為一段感情成功和失敗的理由，就例如聽得最多的「時機讓我們遇上了」又或者「在錯的時間遇上對的人」。時機看似重要，但更多時候，它也不過去拿來作為愛或不愛的藉口，好的時候說得像有今生無來世，壞的時候就讓雙方都有個下台階。

最後你會發現，當日以為在對的時間遇上對的人，原來也可以是全錯的。而曾經親手放棄的，日子久了，卻竟然開始想念他的好……

時間嘛，還是不要去定義它好了。