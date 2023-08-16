「她變美變好，就被第三者拐走了」你不忍心她萎靡，最後能做的就是放手

K說，他發現妻子外遇的經過很戲劇性，但不是狗血連續劇，而是充滿粉紅泡泡的愛情電影，只不過合演對象是妻子和情夫，自己則淪為被遺棄的旁觀者。

「我們初相識的時候，她是那種很樸素、很低調的人，她嫌自己略胖，所以從來都不會穿著露出手臂和小腿的衣服，當然，衣領也是密密實實的。她只有喜慶場合才會化妝和換上隱型眼鏡，其餘時間都是不太會打扮的。」K說。

K本人也是這一類型，上班的恤衫西褲全都是同一個大眾化品牌，但求整潔、合身和舒適就可以。正因為他們原來的生活非常簡樸，所以才突顯妻子後來的不尋常。

「她換了新工作，那家公司的女同事很喜歡打扮、喜歡名牌，起初妻子都不為所動，但後來她跟同事們上普拉提班，減肥略見成效，也就慢慢地喜歡了運動，沒多久她便開始找女私人健身教練重點修身。」說到這裏，忽然覺得中央肥胖的K臉上帶點自卑感，「後來，她突然好像變了另一個人，每日化妝，穿高跟鞋連身裙，她的確是漂亮了、自信了、笑容也多了。接下來她常常夜歸，說是跟公司同事吃飯，但後來我從家裏的窗邊看到有男人開車送她回來。」

「我問她是否有第三者，她卻直說想跟我離婚，她說困在這段婚姻令她有種窒息感，起初她只想從交友程式擴闊生活圈子，但約會多了，她覺得整個人好像重新活過來，原來世界還很大，不想那麼早便認命過平淡日子……」K說。

K的矛盾是，他很想念家中那個樸素的小胖妻，但他一直沒察覺小胖妻過得不快樂，直至升級版2.0登場，他深愛的小胖妻彷彿換置成另一個人，一個會為別人綻放甜膩笑容的女人。比起懷恨，K更不想眼睜脖看著她困在自己懷中枯萎，也不希望兩人最後的回憶會是撕破臉皮，所以他唯一能夠為她做的，就是放手。

我偶爾也會聽到一些伴侶減肥後變漂亮了，引來一堆追求者，結果敵不過誘惑而落得分手收場。但當然，因為有了新對象而刻意打扮，褪變成新歡喜愛的模樣，甚至也同樣的普遍。殊途同歸，有些變化你無法煞停，要走的人你也無法留住。

有些戀愛，是注定只能同步走到某個階級，她喜歡褪變，厭了你原地踏步，事實上或許你也願意陪她一起前進，但更錯的是你以為她習慣安穩。你以為殺死一段愛情的兇手是第三者嗎？更多時候，是缺乏溝通早令你們漸行漸遠，勉強湊在一起，受困的感覺只會更強烈。

換個說法，不少人相信找伴侶寧可找一個「已經玩夠」的人，否則從未見過世面的小天使，一面對引誘便會直墮紅塵。或許，當作參考也罷，畢竟每個人的本質不一，有教不好的，也有學不壞的，不是所有人都貪新忘舊，也不是每個人都情願把悲傷留給自己。

也許，她說得對的，你的世界也可以很大，不必再為一個不愛你的人留位置。