錯愛終會帶來創傷！從寧缺勿濫到感情潔癖，對伴侶愈執著挑剔，愈易把愛情推向死胡同

這些年來，許多朋友問過我為何寧願單身也不去拍拍散拖？

首先，甚麼是「散拖」？怎樣定義自己在「拍散拖」？有人覺得男女曖昧達至一個濃度，卻又未正式確立關係，便稱之為拍散拖；也有人說，快來快去，不投入真感情的就是散拖。甚至有人覺得，拍散拖的前設是毋須過份認真，雙方默許了這並非一對一的關係，往後和誰牽手、親嘴、抱抱都可以，因為我們誰都沒資格管束誰。

到底是誰先狠下心腸，覺得無需要認真去對待一段關係？那是因為對方不值得？抑或自己的心態從一開始就是玩玩而已。

也許我未寂寞到要把人當成玩具去解悶，更對那些「大家有共識別太上心的關係」嗤之以鼻。這個世上，最可笑的事情是高估自己，當初我們以為收放自如的感情，到頭來卻總是被它反噬。

畢竟，說得再撇脫也好，錯愛始終會帶來創傷。即使傷口不太深、疤痕不怎礙眼，但潛藏在心底的陰影可不一定能夠隨時間磨滅；一不小心觸碰到某些名字，某些場景，某些過去，一顆心仍然難免隱隱作痛。

沒養份的感情，就和垃圾食物一樣，只會對身體有害無益；說到底，人是你選的，當然要承受隨之而來的結果。我所執著的，是希望我們所有的眼淚都只為了值得的人而流，證明我們曾經努力維繫過、為對方真切付出過，奈何沒法子走到最後。而拍散拖最討厭的地方，就是從沒打算過要和你走到最後。

寧缺勿濫，是為了保障我們不會愛得糊塗，卻不代表要變成感情潔癖，任何事情矯枉過正，最終也只會帶來壞處。

有遇過非常在意你所有情史的另一半嗎？首先，他們不會選擇談過很多次戀愛的對象，如果這種介懷是出自對忠誠度存疑的話，尚且說得過去。然而，感情潔癖者的著眼點，是對你的情史存在陰影，他討厭你跟前度去過某個地方旅行、討厭你跟前度看過的電影；當那些關鍵字植入他的大腦，會虛構出你們相愛的畫面，會聯想到你也曾經這麼深愛過其他人。

你可以哄他，可以用盡方法證明自己現在愛是他，只可惜，你無法改變過去，敏感善妒的人，並不會因此而輕易饒恕你。

感情潔癖的人分手後不會再容許前度走近自己半步，他們巴不得將對方從腦袋中永久刪除。當然，你也不要指望能夠跟你的前度繼續來往，他們是絕對不會姑息任何拖泥帶水、藕斷絲連的關係。

對前度如此，對任何肉體或精神上潛在的出軌行為，也是同樣不能接受。

他們有錯嗎？沒有吧！他們只是希望逃離混濁不堪的感情世界，追尋最單純的關係。然而，執著到盡頭，受苦可能是自己和真正疼愛你的人。

比起庸人自擾，保有一顆平靜澄明的心，更加能夠抗衡一切紛亂的人和事。