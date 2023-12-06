社內相親｜成為上流附屬品的生活並不好過！霸總式的甜蜜愛情，只配出現於劇集內

改編自大熱韓劇《社內相親》的香港版現正熱播中，霸道總栽愛上小職員的戲碼本來就是韓國劇集的主流，這種超現實一方面延續了我們對童話故事的憧憬，但同時亦教我們明白「戲如人生」並不是金科玉律，你的老闆愛上了你？光是想想已經頭皮發麻。

能夠建構出故事性的，是人與人之間的對比；高尚與寒微、霸道與自卑、傲嬌與乖順，得到的化學作用就是「千軍萬馬阻擋不了真愛，此生只願為你一人改變」。下一個鏡頭，男主角用左手溫柔地扶著女主角的腰肢，右手順著秀髮滑落輕撫她的後腦勺，情深一吻，教女士們看得熱血沸騰。

幻想永遠美好，回歸現實，我們偶爾會交上霸道的人，但貴為總栽的卻沒幾個，待遇也不會好到叫我們覺得容忍他的怪脾氣是等價交易。有些人會說服自己物質可以補償到心靈缺失，但當問題牽係到尊嚴、自由等範疇時，便不一定能夠完全抵銷。

大學時期，有位師妹找到一份名店售貨員的兼職工作，時薪比起領著最低工資的同學高出少許，而工作量也不太多，多半時間就是站在前場等豪門太太來逛街。某個周末，有位太太帶著丈夫和兒子來購物。貴賓室內，她察覺有兩雙眼睛偷睨著自己，老的那個閱人無數，望了一會兒便收起視線，而年青那位隔日晚上又再來光顧了一趟，臨行前他小聲叮囑師妹有新貨到店時要立即通知。

師妹並不笨，她讀懂了闊少的暗示，三數天後便用私人號碼聯絡對方；如此一來，師妹便成為了採取主動的一方，甚麼曖昧、表白都一一省略了。是女友嗎？闊少從來沒說過半句喜歡，她的存在充其量算是親密女伴而已。在一起之後，闊少要求她辭去兼職，專心陪伴他吃喝玩樂，除了上課外，她其餘時間都需要隨傳隨到。曾經有一次她跟同學吃飯，餐點才剛送到，闊少一個電話她就要立即離席趕過去，見面後，她以為可以撒嬌抱怨一下男方太尊制，換來的卻是被男方半途趕下車。

師妹一直知道男方的女伴不止她一個，但她仍然相信自己是特別的存在。大概這想法是對的，後來闊少到外地進修，也確實指明要她退學跟隨自己去做伴讀書僮。她起初以為男方會資助她入讀當地大學，但沒有呀！真的甚麼也沒有，他只單純需要一個貼身女伴，女生的甚麼前途、將來，完全不在他考慮之列。

「他的學費是父母繳的，但他不可能要求父母替我交學費，他也不想負責我的部份。而且，他覺得我沒了學位，往後生活只能靠他，那時候會更好控制……」師妹說。

劇集內的霸總，往往讓你看見愛情最美好的一面，現實呢？總會有人成為幸運兒，但墊在她腳下抱憾收場的人又有多少？師妹離開了，闊少隨便找個人取代她的位置，你從他身上得到過甚麼？大概就是一種「與其拼命捉緊，放手反而更加實在」的覺悟。