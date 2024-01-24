不想當提分手的壞人，也做不了忍一輩子的好人！優柔寡斷，他日只會讓人傷得更深

M先生是我相識多年的好友，他心思細膩、不喜歡衝突，就連駕車也很禮讓，是那種人人讚許的典型暖男。認識M時我已知道他有一位青梅竹馬的女友，聽說兩人是小學同學，當時家長們之間有個通訊群組，小朋友不時會重聚聯誼，上中學後他們會繞過父母的視線偷偷約會，直至成年後才正式交往。

從不到10歲便一直陪伴對方成長，很浪漫對不對？

「我們的關係並不是你們所想像，我其實很想很想離婚，但我不敢提出，有時候我連想找個人傾訴也不知怎開口，也怕其他人會覺得我是個賤男。」喝了點酒的M，終於向我和另一位朋友吐出憋了很久的心事。

「她很強勢，在她眼中我很需要被照料，所以事無大小她都會提出意見，要是我不依她的建議去做必定會惹她不滿，最終又是要我去認錯求和。不知從何時開始，我有點抗拒溝通，不把事情告訴她就不用聽她指揮。事實上，沉默不代表我沒想法，只是我所說的她都聽不進去，總認定我人善被人欺。」

M的難處之一，是不知怎樣面對雙方父母和共同的社交圈子，「其實結婚前我已經覺得相處上有點問題，但那時候我們已經一起接近8年，拖那麼久也不結婚好像辜負了她，同時也不想令雙方家人失望，惟有婚後再努力維繫吧！」他說。

事與願違，也可算是在M預計之內。面對他的沉默，M的妻子只覺得他工作太累，當然M對待妻子的態度仍舊保持一貫和順，盡量不讓她難受。這種表裏不一，維持了接近兩年時間，而他僅有的勇氣，只足夠用來向我們說出自己的心事。

優柔寡斷，是很多男人的通病。要提出分手嘛？怕會傷害到對方；要跟她改善溝通嘛？那些話怎麼說出口；要一輩子捱下去嘛？……我不知道捱不捱得到。日子繼續過去，他就一直活於這個循環裏，既不敢做壞人去結束關係，又做不到好人去忍讓一輩子，就連想做中立角色去解決問題都怕拿捏不好。

或許正因為熟知丈夫的個性，M的妻子才會養成替他做決定的習慣。遺憾地，這種貼心原來丈夫本人認為並不需要，甚至構成了感情的隔閡。

對於離不離婚，站在旁觀者角度我不應抱任何立場。只能說，M當初明知道與妻子相處上出現問題，但仍然選擇結婚，即是等同於放棄逃生。任由問題惡化至單方面產生離婚的念頭，M也要負上很大程度的責任，溝通從來都需要雙向出發，任你的腦袋想得再多，要是不說出口，甚麼抱怨、甚麼感受，對方仍然一無所知。

假如離婚已是你眼中的最壞打算，還有甚麼不能直說？為何要等到無可挽救，才去惋惜愛已不在。請緊記，你不想傷害人，他日只會讓人傷得更深。