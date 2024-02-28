婆媳糾紛未解，岳婿問題來襲！婚後針鋒相對的家人，是絕望離婚的導火線？

「如果我黑面，佢會怕我多啲，對你好多啲啲嘅話，我黑面黑一世都可以……」這句讀白，來自最近上映中的一齣港產電影。為人母親的，怕女兒被待薄，於是對女婿擺出一副臭臉，意圖令他心生畏懼不敢造次。字面意思大概如此。

背後意義，你會怎麼解讀？

這番說話，有些人看出了母愛偉大，願意永遠當女兒的後盾，令男人感受到女家在背後無限量支持；萬一有事發生，女方可以隨時返會外家。尤其我們都知道，不是每個人都有這種福份，有些人受了委屈，確實是無路可逃、孤立無援。

有觀眾因為這句讀白，默默憶起了自己的母親；有人感同身受，明白到作為父母的難處，就如許多外父也會恫嚇女婿：「若你虧待我寶貝女兒，我絕不會饒恕你」。成效如何？因人而異。

事實上，也有許多人覺得這種外母討厭極了，黑面惹來的只得反感，不會是尊重或敬畏。更壞的情況，長期飽受臭臉攻擊令丈夫自覺不被女家認同，無處宣洩的精神壓力，只會惹起夫妻之間的隔閡，甚麼成為爭執的導火線。

人類是很奇怪的物種，我們討厭和忌諱伴侶的前度，但自己作為他人的前度，又會覺得無緣沒故被對方的現任憎恨，是一件匪夷所思的事。身為媳婦，總是難以跟老爺奶奶和諧相處，對他們太好，會聯想到自己對父母都沒好到這程度，對他們不好嘛，又怕日後要受更多的氣。

另一方面，母親眼中認為乖兒子自從開始談戀愛，便好像不再屬於自己；到成家立室後，竟然只對「那女人」言聽計從，甚至倒過來忤逆母親的意思。遇著處處對立，挑撥離間兩母子感情的壞媳婦，實屬家門不幸。

曾幾何時，我們都是媽媽疼錫的女兒，嫁人之後，逼不得已要與奶奶鬥法，直到某日，我們也成為了別人的奶奶，又換副嘴臉跟新抱針鋒相對。那邊廂，我的女兒被她的奶奶欺負，你叫我豈能坐視不理？

於是，焦點又再回放到那位「黑面」的外母身上，她用死亡視線落下警告，無論女婿本人或是其家人，都不准待薄我女兒。

這個惡性循環的源頭在哪？不就在我們的心裏吧！我們曾經是受害人，某日卻反過來變成加害者；我們口口聲聲最討厭某種人，但換個角度，我們亦是同一種人，做著同樣討人厭的事。

說過誓詞，簽過婚書，無論在法律上、情理上，你的家人就是我的家人。偏偏，長輩也好，夫婦二人也好，似乎沒有誰會真正把對方當成至親。

大概，這種家庭關係更像辦公室政治，上司總覺得下屬達不到要求，下屬不滿上司恃勢凌人，結果嘛？內憂外患持續不斷，去到盡處，我們再沒甚麼藉口說服自己留下來。

難道看到他們絕望離婚，你會更高興嗎？

說到底，所有矛盾都是基於大家深愛著同一個人，你的是親情，而我的是愛情；沒有誰是誰的敵人，也沒有誰合該承受不必要的悶氣；就算沒投緣到無所不談，但彼此之間至少應該維持基本尊重，而不是讓所愛的人淪為你們的磨心。

永遠不要忘記一個道理，你種下甚麼，收的也是甚麼，可以用愛去化解的問題，何苦需要「舌劍唇槍」？