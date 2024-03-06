年輕就是任性？為豐富戀愛履歷可以去到幾盡？人夫總是特別吸引？

男性好友A新婚不久，竟跟我們分享他被兩位女生倒追的趣事。

「有位女同事近來不斷向我示好，經常約我一起吃午飯，也會藉工作原故私下聯絡，閒聊時又問我為何早婚，更說若我不是已婚，她一定會盡力搶走我。另一個是廣告模特兒，是我當兼職攝影師時認識的，她比女同事更加主動，不止言語上挑逗，甚至會用眼神和動作引誘我……」A說話時的神情很像唐僧。

「模特兒知道你已婚嗎？」我問A。

「知道，我從來沒有隱瞞過，她說自己的生活很苦悶，只是想找個人陪伴，互相取暖。我當然沒理會她，但她每隔一段時間便會傳短訊約我，我惟有敷衍了事，我才不想剛結婚便離婚。」

若不是認識了十多年，或許我會懷疑A的可信性，我不是不信任他對妻子的忠誠度，而是不相信他竟可吸引到這麼多年輕女生。事實上，A個子不高，略胖，相貌不算突出，亦沒有豐厚的背景，比較可取的，大概是幽默感吧！至少被我們揶揄時，他還懂得輕鬆自嘲。

我也曾聽說過，這年代的年輕女生很主動、很張狂，會為了得到心儀對象而不惜一切。我想，也許世俗不應該用年代去標籤，我們都年輕過，亦同樣試過不惜一切去換取心中所愛；當時覺得，年青人的愛情就是要轟轟烈烈，死而後已。

最可怕的是，少女們都有一顆重視過程多於結果的決心，哪怕終將失去，這分鐘，這一秒，我就是要用盡全力愛你，要與你創造一堆共同回憶，就算將來分開了，也能好好細味癡戀的痕跡。

初生之犢，沒有太多人生經驗，惟獨談戀愛可以給她們譜寫另一種履歷，內裏記載一個女孩從無知到成熟的心路歷程。有些人想內容更精彩，於是自製了充滿戲劇元素的大綱，甚麼師生戀、爺孫戀、不倫戀…… 即使只是無聊到不行的單向暗戀，也足以把自己塑造成賺人熱淚的最佳女主角。

為甚麼有些人夫那麼容易被少女牽走？年輕的軀體固然是因素之一，更重要的，大概是以為沒包袱吧！女生們心知自己年輕，不急於要找個丈夫安定下來，只要相處過程輕鬆快樂便足夠。在她們眼中，選擇人夫的好處是不容易「上身」，那些男人總不會傻得為了挽救婚外情而向元配自首，大家先是各取所需，然後各行各路，以為只要不交出真心便不會傷心。結果嘛，可能其中一方忽然認真、第三者意外懷孕，或是被對方妻子揭發出軌…… 最後才發現，你們之間註定難以大團圓結局。錯的起始，步向錯的終結本是意料中事，你偏卻覺得自己的戀情特別悲壯；事實上，它只不過像討論區「感情台」裏那千千萬萬個故一樣，根本不值一提。

年長多幾歲，傷多幾次心，人便再沒過往那麼任性，開始會計較這一場戀愛到底值不值得，會不會有結果。畢竟，她們心知，已再沒多少個兩三年可以浪費。

懂得為未來著急，那便證明你的青春經已伴隨眼淚一同悄悄溜走了。怎麼我會明白？因為我也年輕過，我們都是這樣長大的。